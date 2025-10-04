Возачи, опрез! Снијег и поледица отежавају саобраћај

Извор:
Због снијега и поледице у вишим планинским предјелима и преко превоја саобраћај се одвија отежано, а посебно се издвајају дионице Хан Пијесак-Власеница и Трново-фоча, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Иако обавеза посједовање зимске опреме у БиХ званично ступа на снагу 1. новембтра, из АМС-а апелују на све возаче да припреме возила за зиму уколико путују према планиским подручјима.
Коловози су клизави и у нижим крајевима, а видљивост смањења због мјестимичне магле.
На снази је обустава саобраћаја на дионици Орловци-Свале, због реконструкције раскрснице магистралног, регионалног и Омладинског пута у Приједору. Возила ће се за вријеме обуставе преусмјеравати на обилазницу означену одговарајућом путоказном сигнализацијом.
Због извођења радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном
путу Бродар-Вишеград, саобраћај се одвија уз измјењен режим вожње.
У току је уређење раздјелног појаса на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, због чега је измијњен режим саобраћаја.
Од 7.00 до 17.00 часова изводе се радови на санацији коловоза магистралног пута Брчко-Бијељина, гдје ће се саобраћати успорено са привременим прекидима у
трајању од 10 минута, уз привремену постављену сигнализацију.
Због извођења санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3 измијењен је режим саобраћаја због радова.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Србац-Дервента због рехабилитације пута.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута дионица Брод на Дрини-Хум, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на
изградњи аутопута на коридору Пет це од моста Руданка до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.
Због санације магистралног пута Градишка-Нова Топола-Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћајни режим је измијењен због изградње кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу
Добро Поље-Миљевина због санације клизишта.
На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на 9-том километру.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве
клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
У ФБиХ због радова на санацији одбојне ограде уз магистрални пут Зеница-Добој, од 9.00 до 17.00 часова, возила саобраћају успорено, наизмјеничним пропуштањем.
На магистралном путу Коњиц-Јабланица, на мосту код тунела Црнаја, у току су радови на санацији дилатација, због чега се саобраћа успорено, уз регулацију семафорима.
Због санације коловоза на магистралном путу Јабланица-Блидиње путничка возила до 3,5 тоне укупне масе саобраћају успорено, наизмјеничним пропуштањем возила
сваким даном, осим недјеље од 7.00 до 17.30 часова.
За возила преко 3,5 тоне укупне масе саобраћај је идаље обустављен.
Радови су актуелни и на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као
и на магистралним путевима Тузла-Орашје, Јабланица-Прозор, Семизовац-Олово, Гацко-Фоча, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
