Селак и Кострешевић: Српска мора одговорити на злоупотребе у ''Шумама''

Извор:
СРНА
03.10.2025
16:47
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и директор Полиције Синиша Кострешевић разговарали су данас у Бањалуци о злоупотребама у Јавном предузећу "Шуме Републике Српске", те навели да је за оваква кривична дјела неопходан јасан одговор надлежних.
Селак је нагласио да је борба против злоупотреба у јавним предузећима један од приоритета институција Републике Српске.
"Наш посао је да институције дјелују у складу са законом, а злоупотребе у јавним предузећима морају добити јасан одговор правне државе. Зато ћу, у складу са овлашћењима и Законом о јавним тужилаштвима, одмах затражити податке о предметима који се односе на злоупотребе у `Шумама Републике Српске`", саопштио је Селак.
Ресорни министар је изразио очекивање да ће све надлежне институције у потпуности да спроведу закон и да се одговорност за учињене злоупотребе утврди без одлагања.
Током састанка је истакнуто да је Министарство унутрашњих послова Републике Српске до сада поднијело велики број кривичних пријава и извјештаја надлежним тужилаштвима, док је Републичка управа за инспекцијске послове доставила извјештаје о извршеним надзорима, у којима се наводи да постоје основи сумње о чињењу више кривичних дјела у овом јавном предузећу.
