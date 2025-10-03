Logo

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

03.10.2025

14:04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године
Фото: АТВ

Од 01.10.2025. под утицајем висинског циклона са сјевероистока Европе успоставио се прилив хладнијег ваздуха до Балкана и нашег региона јавили су из Републичко хидрометеоролошког завода Републике Српске.

- Слаб снијег је почео на планинама током 01.10. а јаче сњежне падавине наставиле су се на планинама на истоку Републике Српске и БиХ током 02.10.2025. уз формирање и пораст сњежног покривача. Снијег је падао углавном у предјелима изнад 900 метара надморске висине - рекли су из хидрометеоролошког завода Српске.

Полиција Њемачка

Свијет

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Наводе да је за Чемерно ово други најранији дан са појавом сњежног покривача у јесен (период од 1961. године до данас).

- Раније се формирао снежни покривач само у јесен 1971. године када је 18. септембра 1971. било 10 центиметара снијега - рекли су.

Čemerno

Снијег

