Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

03.10.2025
14:04
Од 01.10.2025. под утицајем висинског циклона са сјевероистока Европе успоставио се прилив хладнијег ваздуха до Балкана и нашег региона јавили су из Републичко хидрометеоролошког завода Републике Српске.
- Слаб снијег је почео на планинама током 01.10. а јаче сњежне падавине наставиле су се на планинама на истоку Републике Српске и БиХ током 02.10.2025. уз формирање и пораст сњежног покривача. Снијег је падао углавном у предјелима изнад 900 метара надморске висине - рекли су из хидрометеоролошког завода Српске.
Наводе да је за Чемерно ово други најранији дан са појавом сњежног покривача у јесен (период од 1961. године до данас).
- Раније се формирао снежни покривач само у јесен 1971. године када је 18. септембра 1971. било 10 центиметара снијега - рекли су.
