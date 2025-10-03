Logo

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

03.10.2025

13:53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске
Фото: АТВ БЛ

У новембру нас очекују два референдума одбране Републике Српске, изјавио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"На једном ћемо поручити да не прихватамо да нам неизабрани странци намећу вољу, а на другом ћемо јасно показати шта је воља народа Републике Српске. Побиједиће Српска!", написао је Ковачевић на "Иксу".

Александар Врањеш

Република Српска

Врањеш: Сусрети Додика и Путина показују да је Русија добро упућена у проблеме БиХ

