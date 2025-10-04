Logo

Затворен аеродром у Минхену, поново уочени дронови

04.10.2025

07:59

Затворен аеродром у Минхену, поново уочени дронови

Обе писте на аеродрому у Минхену затворене су у петак навече други пут за мање од 24 сата након што су аеродромске службе поново вид‌јете дронове, саопштиле су власти.

"Њемачка контрола ваздушног саобраћаја ограничила је летове на аеродрому у Минхену као мјеру опреза због непотврђених виђења дронова и обуставила их до даљњег", стоји у саопштењу на веб страници аеродрома.

Министар обећао да ће донијети закон

Праћење лета Flightradar24 показало је најмање два лета која су летјела за Минхен како круже на одређеној удаљености од аеродрома. Веб страница аеродрома показала је да је најмање 10 планираних долазака преусмјерено почевши од 20:35 сати по локалном времену.

"Ако нам данас више не буде допуштено летјети, сигурно ће више путника бити заглављено него јуче, кад је на аеродрому остало 3000 људи", рекао је портпарол аеродрома.

Њемачки министар унутарњих послова Александер Добриндт обећао је раније у петак да ће донијети закон којим ће се полицији олакшати тражење од војске да обара дронове.

(Индекс)

