Бесплатни мамографски прегледи за 50 жена поводом Дана здравља

Извор:
СРНА
03.10.2025
17:32
Коментари:0
У Трнову ће 17. октобра бити организовани бесплатни мамографски прегледи за 50 жена у оквиру обиљежавања Дана здравља.
Осим мамографских прегледа, биће обезбијеђено и бесплатно мјерење нивоа шећера у крви и крвног притиска.
Прегледи су намијењени, прије свега, здравим женама старијим од 40 година које никада или дуже од годину дана нису обавиле мамографски преглед, саопштено је из Општинске управе Трново.
Акцију организују Дом здравља Трново и Удружење жена обољелих и лијечених од карцинома дојке и репродуктивних органа "Феминис" уз подршку организације "Тинк пинк БиХ".
Здравље
Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа
Прегледи ће бити обављени испред Дома здравља Трново од 9.00 часова.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму