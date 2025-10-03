Logo

Бесплатни мамографски прегледи за 50 жена поводом Дана здравља

Бесплатни мамографски прегледи за 50 жена поводом Дана здравља
Фото: pexels/Leeloo The First

У Трнову ће 17. октобра бити организовани бесплатни мамографски прегледи за 50 жена у оквиру обиљежавања Дана здравља.

Осим мамографских прегледа, биће обезбијеђено и бесплатно мјерење нивоа шећера у крви и крвног притиска.

Прегледи су намијењени, прије свега, здравим женама старијим од 40 година које никада или дуже од годину дана нису обавиле мамографски преглед, саопштено је из Општинске управе Трново.

Акцију организују Дом здравља Трново и Удружење жена обољелих и лијечених од карцинома дојке и репродуктивних органа "Феминис" уз подршку организације "Тинк пинк БиХ".

Алергија прехлада

Здравље

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

Прегледи ће бити обављени испред Дома здравља Трново од 9.00 часова.

