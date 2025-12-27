Logo
Ужас у Русији: Тијело дјетета пронађено у аутомобилу који је пропао кроз лед на ријеци

Извор:

Танјуг

27.12.2025

10:39

Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Аутомобил који је јутрос (27.децембра) пропао кроз лед и потонуо у ријеци Лени у Јакутији извучен је на обалу, а унутра је пронађено тијело дјетета, саопштила је прес-служба регионалне службе за спасавање.

Претходно је у ријеци пронађено тијело 60-годишњег мушкарца, док су остали путници успјели да изађу из возила, пренијела је агенција РИА Новости.

Укупно је у аутомобилу било осам особа, од којих је пет успјело да се извуче.

Министарство здравља Јакутије саопштило је да се четворо повријеђених налази у тешком стању на интензивној њези – двије жене и два мушкарца, док је стање још једног мушкарца оцијењено као средње тешко.

Тужилаштво је покренуло истрагу о несрећи, док спасилачке службе настављају рад на пружању помоћи преживјелима, пренио је Интерфакс.

Како је раније објављено, аутомобил са више особа пропао је кроз лед на ријеци Лени у Јакутији, саопштила је републичка служба за спасавање.

Русија

пронађено тијело

dijete

