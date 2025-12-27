Ужас у Русији: Тијело дјетета пронађено у аутомобилу који је пропао кроз лед на ријеци

Извор:
Танјуг
27.12.2025
10:39
Коментари:0
Аутомобил који је јутрос (27.децембра) пропао кроз лед и потонуо у ријеци Лени у Јакутији извучен је на обалу, а унутра је пронађено тијело дјетета, саопштила је прес-служба регионалне службе за спасавање.
Претходно је у ријеци пронађено тијело 60-годишњег мушкарца, док су остали путници успјели да изађу из возила, пренијела је агенција РИА Новости.
Хроника
Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач
Укупно је у аутомобилу било осам особа, од којих је пет успјело да се извуче.
Министарство здравља Јакутије саопштило је да се четворо повријеђених налази у тешком стању на интензивној њези – двије жене и два мушкарца, док је стање још једног мушкарца оцијењено као средње тешко.
Тужилаштво је покренуло истрагу о несрећи, док спасилачке службе настављају рад на пружању помоћи преживјелима, пренио је Интерфакс.
Свијет
Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено
Како је раније објављено, аутомобил са више особа пропао је кроз лед на ријеци Лени у Јакутији, саопштила је републичка служба за спасавање.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму