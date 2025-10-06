Велики кинески хороскоп за октобар 2025: Ево шта сваки знак може да очекује

06.10.2025
Ево шта сваки знак кинеског хороскопа може да очекује у октобру 2025:
ПАЦОВ
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
Октобар ће вам донијети талас друштвене и професионалне активности. Бићете у центру пажње, што отвара нове пословне прилике. Звијезде вам савјетују да покажете иницијативу, али да не журите са важним одлукама. Средином мјесеца могућа су мања финансијска ограничења због непланираних трошкова, будите штедљиви. У љубави вас чека хармонија. Слободни могу да упознају занимљиву особу на пријатељском окупљању, док ће заузети учврстити везу кроз планове за будућност. Обратите пажњу на нервни систем и издвајајте вријеме за одмор.
БИВО
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
За вас ће октобар бити мјесец стабилности и мирног напредовања ка циљу. На послу ће цијенити ваш труд, па су могући повишица или награда. Ипак, немојте преузимати превише обавеза да се не бисте исцрпили. Финансије ће бити добре, али веће куповине одложите до краја мјесеца. У љубави вас очекује период искреног разумијевања и подршке партнера. Здравље је стабилно, али водите рачуна о исхрани. Мјесец је идеалан за учење и лични развој.
ТИГАР
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
Осјетићете снажан налет енергије и жељу за промјенама. Октобар је повољан за путовања, службене одлуке и покретање нових пројеката. Будите обазриви у комуникацији са колегама, могућа су скривена неслагања. Финансијски, мјесец је добар за улагања и рјешавање дугова. У љубави вас чека страст и романтика. Слободнима се пружа прилика за кратку, али интензивну везу. Физичка активност помоћи ће вам да усмјерите енергију у правом правцу.
ЗЕЦ
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
Октобар вам доноси појачану интуицију и потребу за унутрашњим балансом. Спољашња дешавања могу да вас оптерете, па се окрените унутрашњем миру. На послу избјегавајте сукобе и рјешавајте ствари дипломатски. Финансијска ситуација се поправља послије 20. октобра. У љубави наступа миран период, идеалан за јачање емоционалне повезаности. Слободни могу да осјећају несигурност. Водите рачуна о здрављу, нарочито о одмору и сну.
ЗМАЈ
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Октобар вам доноси харизму. Искористите је за представљање идеја и закључивање корисних послова. Могући су неочекивани приходи. Ипак, пазите да не постанете превише самоувјерени, посавјетујте се са блискима. У љубави вас чека сјајан период - комплименти, састанци и нова познанства. Заузети ће освјежити везу. Енергије имате напретек, али немојте прецијенити своје могућности.
ЗМИЈА
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
Октобар је за вас мјесец стратегије и промишљања. Немојте да откривате све планове, посматрајте и анализирајте. На послу ћете успјешно ријешити старе проблеме. Финансије су стабилне, али би могле да вас привуку импулсивне куповине. Избјегавајте их. У љубави може доћи до напетости због ваше затворености, будите искренији са партнером. Здравље је добро, а пријаће вам активности за ум попут медитације или друштвених игара.
КОЊ
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.Почетком мјесеца осјећаћете потребу за промјенама и кретањем. Одличан је тренутак за потрагу за новим послом или промјену каријере. Очекују вас путовања и нова познанства. Финансије иду узлазном путањом, посебно кроз партнерства. У љубави су могућа бурна неслагања, али она ће донијети разумијевање и јачу везу. Слободни ће бити у центру пажње. Обратите пажњу на срце и не претјерујте са обавезама.
КОЗА
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Октобар вам доноси топлину дома, породице и креативних активности. Каријера ће вам привремено бити у другом плану, док ће вам породица донијети највише радости. На послу вас очекује мирно напредовање. Будите опрезни с позајмицама и обавезно тражите потврду. У љубави вас очекује посебна њежност и разумијевање. Идеално вријеме за хоби и инспирацију. Здравље стабилно, а шетње у природи биће најбоља терапија.
МАЈМУН
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Октобар ће вам донијети много динамике и изненађења. У послу можете да доживите непланиране обрте, али они воде ка новим шансама. Ваша довитљивост ће вам помоћи да превазиђете изазове. Финансије ће бити нестабилне, избјегавајте ризичне потезе и игре на срећу. У љубави вас чека забава и лакоћа, али немојте да будете површни. Слободни ће уживати у флерту. Енергија вам је јака, али распоредите је мудро.
ПИЈЕТАО
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Октобар вам доноси признање и успјех у послу. Бићете награђени за досадашњи труд и добићете повјерење да преузмете већу одговорност. Финансијска ситуација се значајно поправља. Пазите само да својом директношћу не повриједите друге.
У љубави вас чека стабилност и озбиљни разговори о будућности. Заузети ће осјећати сигурност у вези. Здравље је одлично.
ПАС
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
Октобар је ваш мјесец, вријеме интроспекције и планирања будућих циљева. На послу је могућ застој, али искористите га за учење и анализу. Финансије траже опрезан и конзервативан приступ. У љубави ћете посебно цијенити лојалност и повјерење. Слободни могу да упознају особу сличног духа. Ослоните се на интуицију. Здравље може да буде осјетљиво на стрес, посветите се релаксацији.
СВИЊА
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
Стиже вам срећа уз пријатна изненађења! Проширићете круг познанстава и осјетићете велику подршку пријатеља. У послу вас чека изненадни пробој захваљујући вашем раду и искрености. Финансијски добитак могућ је из неочекиваних извора.
У љубави вас чека хармонија, а многе очекују романтична изненађења. Бићете пуни енергије и добре воље, па је дијелите и са другима, преноси Глас Српске.
