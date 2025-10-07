Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

Извор:
У сваком односу, нарочито оном емотивном између мушкарца и жене, постоје ситнице које имају далеко већи значај него што се чини на први поглед.
Мушкарци можда не говоре отворено о својим жељама, али дубоко у себи цијене мале гестове пажње, разумијевања и подршке.
Те свакодневне навике не само да учвршћују емотивни однос, него показују колико партнерка заиста види и разуме особу крај себе.
Према породичној и брачној терапеуткињи Лиен Авила, сваки мушкарац кришом жели да партнерка за њега ради сљедеће ствари.
"Мушкарци желе да их партнерка заиста слуша - не само кад су у питању велике теме, него и оне мале, свакодневне. Када партнер дође кући уморан, а ви му свеједно поклоните неколико минута пажње и стрпљења, то у дугом року јача поверење. Осјећај да је саслушан, чак и у тренуцима када нема много тога да каже, један је од начина на који мушкарац осјећа блискост и повезаност", каже терапеуткиња.
Оно што многи мушкарци тихо прижељкују јесте и да партнерка не реагује критиком или одбраном кад дође до проблема, тврди Авила.
"Умјесто брзог осуђивања, покушајте да сагледате ситуацију из друге перспективе и преузмјете одговорност када је потребно. Такав приступ ствара сигурну и стабилну везу, у којој обје стране могу отворено да говоре без страха од осуде", појаснила је.
Мушкарци воле да чују колико су вољени и цијењени, без обзира колико је веза дуга. Искрено изговорене ријечи "волим те" или "цијеним све што радиш" јачају емоционалну повезаност и дају осјећај важности.
"Нико се никад не засити топлих ријечи, а када су искрене и конкретне, оне учвршћују поверење и блискост", напомиње терапеуткиња.
"Отвореност према новим стварима показује да цијените оно што партнер воли, чак и ако то нису ваши интереси. Кад му се придружите у активностима које воли, градите осјећај једнакости и подршке. Ентузијазам према његовим идејама јача заједништво и ствара простор у којем се обоје осјећате виђено и прихваћено", објашњава Авила.
Мушкарци желе да партнерка вјерује у њих једнако као што они верују у њу.
"Када показујете занимање за његове циљеве и планове, обнављате основну повезаност - пријатељство. Није важно да дијелите исте снове, него да покажете разумијевање и подршку. Такви гестови јачају повјерење и дугорочну стабилност везе", закључила је терапеуткиња, преноси Б92.
