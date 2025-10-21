Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

Аутор:Огњен Матавуљ
21.10.2025
12:41
Коментари:0
Основни суд у Брчком осудио је Хајрудина Турсуновића (38) из тог града и тројицу оптужених у предмету ”Кланац” на укупно 15 година затвора због диловања дроге и изнуде.
Турсуновић је неправоснажно осуђен на шест година и шест мјесеци затвора због трговине дрогом, изнуде и неовлаштеног посједовања оружја. Аднан Речица (35) из Брчког осуђен је на четири године и два мјесеца затвора због трговине дрогом и изнуде. Седин Мушиновић (39) добио је јединствену казну од 15 мјесеци због трговине дрогом, а Елдин Агуши (38) из Тузле три године и три мјесеца затвора.
”Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је у току првостепеног кривичног поступка успјело доказати да су напријед наведена лица у периоду од 2018. до априла 2021. године дјелујући као организована група или у одређеним случајевима дјелујући самостално, извршила низ тешких кривичних дјела која им се стављају на терет, због чега им је након спроведене оперативне акције кодног назива “Кланац” у ранијем периоду био и одређен притвор почев од 29. априла 2021. године”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Апелационом суду Брчко дистрикта.
Тренутно на програму