Скоро 1.000 људи заробљено на Монт Евересту

Извор:
Телеграф
05.10.2025
17:04
Коментари:0
Спасилачке екипе и стотине мјештана ангажовани су на пробијању путева ка камповима на источном дијелу Монт Евереста у Тибету, гдје је због сњежне олује заробљено готово 1.000 људи.
Подручје се налази на надморској висини већој од 4.900 метара, преносе кинески државни медији.
Према наводима локалног портала Џиму Њуз, дио туриста који су се затекли на планини већ је евакуисан.
Сњежна олуја на тибетанској страни планине почела је у петак увече и трајала током цијеле суботе. Због неповољних временских услова, званичници округа Тингри саопштили су да је продаја карата и улаз у Сценску зону Евереста обустављен, објављено је на званичним "WeChat" налозима локалне туристичке компаније.
🚨 BREAKING: Blizzard traps nearly 1,000 people on Mount Everest’s east slope— JJBOOM (@JordyHalo80) October 5, 2025
A sudden whiteout hit the Everest east slope camp in Tibet, 4,900 meters up.
Tents crushed. Paths buried. Temperatures plummeting.
Rescuers say hundreds are trapped across several camps, some showing… pic.twitter.com/nTmPS04qnK
Са друге стране Хималаја, у Непалу, обилне падавине изазвале су катастрофалне клизишта и бујичне поплаве. Према подацима полиције, од петка је живот изгубило најмање 47 људи.
Најтежа ситуација је у источном округу Илам, који се граничи са Индијом, гдје је у одвојеним клизиштима страдало 35 особа.
Деветоро људи води се као нестало након што су их однијеле поплаве, док су још три особе настрадале услијед удара грома на другим локацијама у земљи, преноси Телеграф.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму