Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

Извор:
Телеграф
08.10.2025
12:48
Коментари:0
Пјевачица Светлана Томић, познатија као Мала Цана доживјела је мождани удар.
Ову вијест потврдили су њени најближи на њеном Фејсбук профилу и открили какво је њено здравствено стање.
Поштовани, Мала Цана је преживјела мождани удар, на опоравку је. За сад је у стабилном стању али на испитивањима. Она се држи позитивно и колико може на ногама да све ово прегура– стоји на њеном Фејсбук профилу, као и порука која је упућена певачици:
- Немој одустати. Бог ће ти дати снагу која ти је потребна да издржиш. Сви смо уз тебе.
Пјевачица је почетком године завршила у болници на инфузији и открила да јој је здравствено стање стабилно.
-Молим за мало стрпљења и разумијевања, све ће се завршити и средити само да се опоравим и оздравим. Страшно ми је тужно да људи мисле да се вадим на болест и измишљам како сам болесна, а данима сам на инфузији. Ником не пожелела-истакла је пјевачица у фебруару ове године.
Кошарка
Роналдо постао први фудбалер милијадер
Прије три године такође је била на испитивању због промена на кожи.
- У почетку је то била само као огреботина на кожи, али се касније проширило. Нико од љекара у Вршцу и Панчеву није могао да ми помогне, па сам ишла приватно, али опет без икаквог побољшања. Многи су мислили да је ријеч само о алергији, али још увијек није потврђено шта је тачно изазива. Међутим, прије неколико мјесеци тачкица је кренула да се шири и да ме јако сврби, те се стање погоршало. Узело је маха, поготово што мјесецима немам адекватно лијечење и сад сам на ВМА на испитивању-испричала је за Гранд прије три године.
(телеграф)
Свијет
56 мин0
Србија
58 мин0
Савјети
59 мин0
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму