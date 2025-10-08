Logo

Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

08.10.2025

12:48

Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада
Фото: Youtube screenshot/BN Music Official

Пјевачица Светлана Томић, познатија као Мала Цана доживјела је мождани удар.

Ову вијест потврдили су њени најближи на њеном Фејсбук профилу и открили какво је њено здравствено стање.

Поштовани, Мала Цана је преживјела мождани удар, на опоравку је. За сад је у стабилном стању али на испитивањима. Она се држи позитивно и колико може на ногама да све ово прегура– стоји на њеном Фејсбук профилу, као и порука која је упућена певачици:

- Немој одустати. Бог ће ти дати снагу која ти је потребна да издржиш. Сви смо уз тебе.

Пјевачица је почетком године завршила у болници на инфузији и открила да јој је здравствено стање стабилно.

-Молим за мало стрпљења и разумијевања, све ће се завршити и средити само да се опоравим и оздравим. Страшно ми је тужно да људи мисле да се вадим на болест и измишљам како сам болесна, а данима сам на инфузији. Ником не пожелела-истакла је пјевачица у фебруару ове године.

ronaldo

Кошарка

Роналдо постао први фудбалер милијадер

Прије три године такође је била на испитивању због промена на кожи.

- У почетку је то била само као огреботина на кожи, али се касније проширило. Нико од љекара у Вршцу и Панчеву није могао да ми помогне, па сам ишла приватно, али опет без икаквог побољшања. Многи су мислили да је ријеч само о алергији, али још увијек није потврђено шта је тачно изазива. Међутим, прије неколико мјесеци тачкица је кренула да се шири и да ме јако сврби, те се стање погоршало. Узело је маха, поготово што мјесецима немам адекватно лијечење и сад сам на ВМА на испитивању-испричала је за Гранд прије три године.

(телеграф)

