Полиција добија овлаштење да обара дронове

Извор:
СРНА
08.10.2025
12:48
Коментари:0
Њемачка полиција добиће овлаштење да обара дронове попут оних који су пореметили рад аеродрома широм Европе, одлучила је њемачка Влада.
Према нацрту закона, који је Влада данас одобрила и који чека усвајање у парламенту, полиција експлицитно добија право да обара дронове који нарушавају ваздушни простор Њемачке.
Дронови могу бити оборени у случајевима непосредне пријетње или могућности да нанесу озбиљну штету.
Међу техникама доступним за обарање дронова су употреба ласера или сигнала за ометање да би се прекинуле контролне и навигационе везе.
Нови закон предложен је након што су десетине авионских летова преусмјерене или отказане прошлог петка, 3. октобра, на аеродрому у Минхену, другом по величини у Њемачкој, због чега је више од 10.000 путника остављено на цједилу након што су уочени дронови.
Немачки канцелар Фридрих Мерц оптужио је Русију да стоји иза дронова који су летјели изнад Њемачке прошлог викенда.
Он је рекао да ниједан није био наоружан, већ су били на извиђачким летовима.
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен позвала је прошлог мјесеца на градњу "зида од дронова", односно мреже сензора и оружја за откривање, праћење и неутрализацију беспилотних летјелица, да би се заштитио источни бок Европе.
Међутим, неки кажу да су дронови умијешани у недавне инциденте могли да буду лансирани из унутрашњости ЕУ.
