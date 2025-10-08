Logo

Дума одбацила споразум са Америком

08.10.2025

13:50

Коментари:

0
Дума одбацила споразум са Америком

Доњи дом руског парламента, Државна дума, одбацила је Споразум о управљању и одлагању плутонијума између Русије и САД, који, према одлуци, више није неопходан за одбрамбене сврхе.

У објашњењу се наводи да су 2016. године споразум и његови протоколи суспендовани декретом руског предсједника Владимира Путина.

Разлози за то били су фундаментална промјена околности - увођење америчких санкција Русији, усвајање закона о подршци Украјини који омогућава мијешање у унутрашње послове земље, ширење НАТО савеза на исток, јачање америчког војног присуства у земљама источне Европе и намјера САД да промијене процедуру одлагања плутонијума без сагласности Русије.

"Одлука се доноси искључиво у интересу Русије и њених грађана. Одбацујемо споразум који је требао давно да буде раскинут", рекао је предсједавајући Думе Вјачеслав Володин на пленарној сједници.

Володин је изразио захвалност руском Министарству спољних послова на раду по овом питању.

Подијели:

Тагови:

Уранијум

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

Свијет

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Преварила породицу тврдећи да умире од рака: Жена трошила новац скупљен за лијечење на силиконе и луксуз

3 ч

0
Полиција добија овлаштење да обара дронове

Свијет

Полиција добија овлаштење да обара дронове

3 ч

0
Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона

Свијет

Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Сутра и прекосутра дератизација обала ријека, паркова и зелених површина

16

13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

16

07

Предложен закон о забрани бурке и никаба

16

05

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

15

55

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner