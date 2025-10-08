08.10.2025
13:50
Коментари:0
Доњи дом руског парламента, Државна дума, одбацила је Споразум о управљању и одлагању плутонијума између Русије и САД, који, према одлуци, више није неопходан за одбрамбене сврхе.
У објашњењу се наводи да су 2016. године споразум и његови протоколи суспендовани декретом руског предсједника Владимира Путина.
Разлози за то били су фундаментална промјена околности - увођење америчких санкција Русији, усвајање закона о подршци Украјини који омогућава мијешање у унутрашње послове земље, ширење НАТО савеза на исток, јачање америчког војног присуства у земљама источне Европе и намјера САД да промијене процедуру одлагања плутонијума без сагласности Русије.
"Одлука се доноси искључиво у интересу Русије и њених грађана. Одбацујемо споразум који је требао давно да буде раскинут", рекао је предсједавајући Думе Вјачеслав Володин на пленарној сједници.
Володин је изразио захвалност руском Министарству спољних послова на раду по овом питању.
