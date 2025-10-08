Ево када засједа бањалучка Скупштина: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

08.10.2025
16:59
Коментари:0
Сједница Скупштине града Бањалука одржаће се у понедјељак 13. октобра, одлучено је на данашњем састанку (8. октобар) владајуће коалиције у овој институцији.
Како је саопштено из бањалучког СНСД-а, представници коалиције одлучили су да се на сједници разматрају најважнија питања од интереса за грађане, међу којима је и рјешавање проблема Градског олимпијског базена (ГОБ), који, како наводе, већ дуже вријеме стоји затворен због неодговорног поступања градске администрације.
"Позивамо градоначелника да без одлагања достави оснивачке акте како би се основала јавна установа која ће управљати базеном и омогућити да овај важан спортски објекат поново буде на располагању грађанима и да се онемогући да Градски олимпијски базен поново дође у проблеме у којима је тренутно. Такође, од градоначелника очекујемо да предложи реалокацију средстава потребних да базен функционише до краја године", саопштили су.
Из СНСД-а додају да ће друга тема сједнице бити "Деп-от" и разматрање Извјештаја комисије за рјешавање проблема у вези са обављањем комуналних дјелатности прикупљања, одвожења и одлагања отпада која предлаже да се регионална депонија Рамићи прогласи од општег интереса и да се након тога иде према Влади Републике Српске са захтјевом за експрорпијацију.
Зељковић иницијативом обезбиједио већину: За хитно отварање базена, Станивуковић на потезу
