Дјед камионџија усмртио жену, па побјегао: Огласила се полиција о језивој незгоди

Телеграф

08.10.2025

15:49

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Полиција у Шапцу ухапсила је Ж. С. (76) из Богосавца, због сумње да је извршио кривична дјела тешка дела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Он се сумњичи да је, јуче у мјесту Богосавац код Шапца, управљајући теретним возилом, ударио шездесетогодишњу жену, а потом се удаљио са мјеста саобраћајне незгоде.

Жена је преминула на лицу мјеста, а полиција је осумњиченог убрзо пронашла и ухапсила.

Ж. С. је приведен основном јавном тужилаштву у Шапцу.

Саобраћајна несрећа

usmrtio pješaka

