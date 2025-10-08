Дјед камионџија усмртио жену, па побјегао: Огласила се полиција о језивој незгоди

Извор:
Телеграф
Полиција у Шапцу ухапсила је Ж. С. (76) из Богосавца, због сумње да је извршио кривична дјела тешка дела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
Он се сумњичи да је, јуче у мјесту Богосавац код Шапца, управљајући теретним возилом, ударио шездесетогодишњу жену, а потом се удаљио са мјеста саобраћајне незгоде.
Жена је преминула на лицу мјеста, а полиција је осумњиченог убрзо пронашла и ухапсила.
Ж. С. је приведен основном јавном тужилаштву у Шапцу.
