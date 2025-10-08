Logo

Огласило се ОЈТ Требиње након претреса на више локација

Извор:

АТВ

08.10.2025

14:26

Коментари:

0
Огласило се ОЈТ Требиње након претреса на више локација
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Требињу се огласило након што су извршени претреси на више локација у Требињу и Билећи.

"По наредби Основног суда у Требињу а уз сагласност овог Тужилаштва полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске су данас 08.10.2025. године извршили претресе на девет локација на подручју Требиња и Билеће. Предмети претресања су пословни објекти у власништву правних лица, као и стамбени објекти и аутомобили у власништву физичких лица.

полиција рс-08102025

Хроника

Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација

Претреси су наређени због проналажења предмета који потичу из кривичног дјела или који се могу довести у везу са средствима неопходним при извршењу кривичног дјела Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 249. став 2. Кривичног законика Републике Српске и кривичног дјела Утаја пореза и доприноса из члана 264. став 3. истог Закона.

Приликом претреса изузета је одређена документација која ће бити предмет вјештачења, наводе из ОЈТ Требиње.

Подијели:

Тагови:

Требиње

претреси

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција Карика

Хроника

Нема притвора за двојицу осумњичених за кривична дјела у вези са дјечјом порнографијом

2 ч

0
аутоматска пушка

Хроника

У претресу пронађене војне пушке и бомбе

4 ч

0
Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

Хроника

Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

5 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Сутра и прекосутра дератизација обала ријека, паркова и зелених површина

16

13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

16

07

Предложен закон о забрани бурке и никаба

16

05

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

15

55

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner