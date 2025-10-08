Огласило се ОЈТ Требиње након претреса на више локација

Извор:
Окружно јавно тужилаштво у Требињу се огласило након што су извршени претреси на више локација у Требињу и Билећи.
"По наредби Основног суда у Требињу а уз сагласност овог Тужилаштва полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске су данас 08.10.2025. године извршили претресе на девет локација на подручју Требиња и Билеће. Предмети претресања су пословни објекти у власништву правних лица, као и стамбени објекти и аутомобили у власништву физичких лица.
Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација
Претреси су наређени због проналажења предмета који потичу из кривичног дјела или који се могу довести у везу са средствима неопходним при извршењу кривичног дјела Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 249. став 2. Кривичног законика Републике Српске и кривичног дјела Утаја пореза и доприноса из члана 264. став 3. истог Закона.
Приликом претреса изузета је одређена документација која ће бити предмет вјештачења, наводе из ОЈТ Требиње.
