Земљотрес јачине 7,6 степени, издато упозорење на цунами

Извор:
Вечерње новости
10.10.2025
06:59
Коментари:0
Агенција Фиволкс упозорила је на штету и накнадне потресе након снажног земљотреса на мору, који се догодио на дубини од 10 km у водама код града Манај у Давао Оријенталу у филипинском региону Минданао.
Земљотрес магнитуде 7,6 степени Рихтерове скале погодио је јужне Филипине, саопштила је филипинска сеизмолошка агенција и издала упозорење на цунами, које је након земљотреса издато и у Индонезији. Филипинска сеизмолошка агенција издала је упозорење на цунами, „снажно“ савјетујући становницима оближњих приобалних подручја да се евакуишу на више терене или даље у унутрашњост.
Свијет
Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску
Агенција Фиволкс упозорила је на штету и накнадне потресе након снажног земљотреса на мору, који се догодио на дубини од 10 km у водама близу града Манај у Давао Оријенталу у филипинском региону Минданао . Није било непосредних извjештаја о штети, а Фиволкс је рекао да се таласи виши од једног метра изнад нормалних плима могу очекивати у наредна два сата.
Фудбал
БиХ у надокнади испустила побједу против Кипра
Није било непосредних извjештаја о штети. Фиволкс је рекао да се у наредна два сата могу очекивати таласи висине до једног метра изнад нормалних плима и осjека. Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМС) је у саопштењу процijенио магнитуду земљотреса на 7,4 степена и на дубини од 58 km.
Амерички систем за упозоравање на цунами такође је издао упозорење на цунами, наводећи да су опасни таласи цунамија могући за обале унутар 300 km од епицентра. Индонезија је издала упозорење на цунами за сјеверне регионе Сулавеси и Папуа након земљотреса на Филипинима, саопштила је индонежанска геофизичка агенција, предвиђајући ризик од цунамија висине до 50 cm који би погодио обалу Индонезије.
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму