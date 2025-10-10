Нови земљотрес погодио Филипине!

Logo

10.10.2025

13:49

Земљотрес јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.

Након тога око 13 часова услиједио је још један земљотрес јачине 6.7 степени по Рихтеру.

Филипини и Индонезија су издали упозорења на цунами, преноси BBC.

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале. Пацифички центар за упозорења од цунамија саопштио је да су могући опасни таласи у радијусу од 300 километара од епицентра.

У приобалној области већ је започела евакуација становништва, нарочито дјеце из школа. Локални званичници упозорили су људе да буду у стању приправности и склоне се у више пределе.

Предсједник Филипина Фердинанд Маркос позвао је на евакуацију у више приобалних провинција, док су индонежански званичници саопштили да до сада нису добили извјештаје о штети.

Филипинска сеизмолошка агенција је упозорила да очекује "таласе опасне по живот". Таласи цунамија могу да достигну три метра изнад уобичајених нивоа у деловима Филипина и висину од једног метра у Индонезији.

