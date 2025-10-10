Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата

Извор:
Телеграф
10.10.2025
07:35
Земљотрес јачине 7.8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.
Филипини и Индонезија су издали упозорења на цунами, преноси Би-би-си.
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале.
Пацифички центар за упозоравање на цунами у Хонолулуу саопштио је да би опасни таласи могли да се појаве у кругу од 300 километара од епицентра, са таласима до 3 метра изнад нормалног нивоа плиме дуж неких филипинских обала.
⚠️ Important — Open News© (@OpenNewNews) October 10, 2025
The situation in Tagum City, Davao del Norte during the magnitude 7.6 earthquake that struck off the coast of Davao Oriental, Philippines pic.twitter.com/TGC1O67Vr8
О штети није било непосредних извјештаја, а из Пхиволцса су рекли да се у идућа два сата могу очекивати таласи висине виши од једног метра изнад нормалних плима.
На друштвеним мрежама појавили су се први снимци тренутка када је потрес погодио земљу.
Mapua School in Davao City, Philippines during 7.4 magnitude earthquake — Re:Flex (@re_flex_world) October 10, 2025
Students take cover pic.twitter.com/9i7SmbgNsv
У приобалној области већ је започела евакуација становништва, нарочито дјеце из школа.
Локални званичници упозорили су људе да буду у стању приправности и склоне се у више предјеле.
Construction worker captures the M7.4 earthquake that hit the Philippines...😱— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025
📍 Davao Citypic.twitter.com/ToH8a0rPRo
Предсједник Филипина Фердинанд Маркос позвао је на евакуацију у више приобалних провинција, док су индонежански званичници саопштили да до сада нису добили извјештаје о штети.
Филипинска сеизмолошка агенција је упозорила да очекује "таласе опасне по живот".
Таласи цунамија могу да достигну три метра изнад уобичајених нивоа у дијеловима Филипина и висину од једног метра у Индонезији.
(Телеграф)
