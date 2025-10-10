Logo

Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата

10.10.2025

07:35

Земљотрес јачине 7.8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.

Филипини и Индонезија су издали упозорења на цунами, преноси Би-би-си.

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале.

Пацифички центар за упозоравање на цунами у Хонолулуу саопштио је да би опасни таласи могли да се појаве у кругу од 300 километара од епицентра, са таласима до 3 метра изнад нормалног нивоа плиме дуж неких филипинских обала.

О штети није било непосредних извјештаја, а из Пхиволцса су рекли да се у идућа два сата могу очекивати таласи ​​висине виши од једног метра изнад нормалних плима.

На друштвеним мрежама појавили су се први снимци тренутка када је потрес погодио земљу.

У приобалној области већ је започела евакуација становништва, нарочито дјеце из школа.

Локални званичници упозорили су људе да буду у стању приправности и склоне се у више предјеле.

Предсједник Филипина Фердинанд Маркос позвао је на евакуацију у више приобалних провинција, док су индонежански званичници саопштили да до сада нису добили извјештаје о штети.

Филипинска сеизмолошка агенција је упозорила да очекује "таласе опасне по живот".

Таласи цунамија могу да достигну три метра изнад уобичајених нивоа у дијеловима Филипина и висину од једног метра у Индонезији.

(Телеграф)

