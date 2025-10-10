Logo

Крај рата у Гази на видику: Хамас и Израел потврдили амерички план за примирје

10.10.2025

07:09

Фото: Tanjug / AP

Након вишесатног засједања израелске владе подржан је приједлог споразума о примирју у Појасу Газе који је настао дипломатским посредовањем САД-а између Хамаса и Израела.

Претходно је Хамас објавио да је рат у Гази трајно завршен и да су добили безбједносне гаранције.

Након сједнице безбједносног кабинета која је почела у 20:00 сати по локалном времену у четвртак, услиједила је и сједница израелске владе на којој је потврђена одлука о прихватању нацрта споразума о примирју.

Према писању израелских медија нацрт споразума о прекиду ватре и ослобађању талаца којег разматра израелски кабинет укључује повратак 20 живих талаца и тијела 28 погинулих.

Укључивање 28 преминулих талаца подразумијева смрт два таоца због чије је судбине Израел раније изразио "озбиљну забринутост", али их није прогласио мртвима.

С друге стране, очекује се да ће се израелска војска у року од 24 сата повући на договорене линије распоређивања, што ће значити да ће војска задржати контролу над нешто више од половине територије Појаса Газе, односно 53 посто.

Такође, након повлачења ће израелска војска контролисати тампон зону дуж цијеле границе Газе, укључујући Филаделфијски коридор, гранично подручје између Египта и Газе, заједно с Беит Ханоуном и Беит Лахијом на крајњем сјеверу Појаса, гребеном на источној периферији града Газе и великим дијеловима Рафе и Кан Јуниса на југу Газе.

