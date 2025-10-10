Logo

Добитник Нобелове награде за мир ће бити објављен данас, стручњаци кажу да Трамп нема велике шансе

10.10.2025

07:22

Добитник Нобелове награде за мир за 2025. годину биће објављен у петак, у години коју је обиљежила вишемјесечна кампања америчког предсједника Доналда Трампа да освоји оно што се сматра најпрестижнијим признањем на свијету.

Трамп је отворено говорио о својој жељи да добије награду коју су освојила четворица његових претходника – Баракк Обама 2009., Џими Картер 2002., Вудро Вилсон 1919. и Теодор Рузвелт 1906. године.

Сви осим Картера награду су добили док су били на функцији, а Обама је проглашен лауреатом мање од осам мјесеци након што је ступио на дужност, у истој фази мандата у којој се сада налази Трамп.

Међутим, када Јерген Ватне Фриднес, предсједник Норвешког одбора за Нобелову награду, у 11 сати ступи пред микрофон у Норвешком Нобеловом институту у Ослу, стручњаци за ту награду вјерују да је изузетно мало вјероватно да ће Трампово име бити прочитано.

Трамп је у сриједу објавио закључење примирја и договора о ослобађању талаца, у оквиру прве фазе своје иницијативе за окончање рата у Гази.

Али, према писању норвешког листа ВГ, одбор је своју одлуку донио у понед‌јељак, прије него што је договор објављен, и чак и да су његових пет чланова о томе знали прије него што су изабрали овогодишњег лауреата, стручњаци вјерују да не би донијели одлуку у журби, јер обично о томе расправљају мјесецима.

Искусни посматрачи Нобелове награде тврде да је Трампова побједа изузетно мало вјероватна, наводећи као разлог његове покушаје да размонтира међународни поредак успостављен након Другог свјетског рата, који одбор за Нобелову награду веома цијени.

Умјесто тога, сматрају да би одбор могао одлучити да истакне суданску мрежу волонтера Emergency Response Rooms, неку од агенција Уједињених нација попут УНХЦР-а, УНИЦЕФ-а или ИЦЈ-а, или хуманитарну организацију попут Црвеног крижа или Љекара без граница.

Такође би се могла посветити пажња новинарима, након године у којој је убијено више новинара него икад прије док су извјештавали с терена, већином у Гази.

У том случају, одбор би могао наградити Комитет за заштиту новинара (Committee to Protect Journalist) или Репортере без граница (Reporters Without Borders).

Темељ на којем петорочлани Норвешки одбор за Нобелову награду доноси своје одлуке јесте опорука шведског индустријалца Алфреда Нобела из 1895. године, којом је, уз награду за мир, установио и оне за књижевност, хемију, физику и медицину.

Упућени наводе да процес дод‌јеле награде траје цијелу годину и да се током тог времена расправља о снагама и слабостима кандидата.

Номинације за награду морају стићи одбору најкасније до 31. јануара. Чланови одбора такође могу подносити номинације, али оне морају бити упућене најкасније на првој сједници одбора у фебруару.

Након тога, одбор се састаје отприлике једном мјесечно. Одлука се обично доноси у августу или септембру, али може бити донесена и касније, као што је случај ове године.

Нобелов одбор наводи да је навикнут да ради под притиском појединаца или њихових присталица који сматрају да заслужују награду.

(Кликс)

