Српска православна црква данас слави Светог мученика Калистрата

10.10.2025

07:06

Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници десетог дана октобра славе Светог мученика Калистрата.

Родом је из Картагене. Хришћанин је од рођења, јер су му и отац и деда били хришћани. Један од Калистратових предака, по имену Неокор, служио је као војник у Јерусалиму у вријеме Понтија Пилата, у вријеме страдања Исуса Христа. Када је видео многа чудеса при смрти Христовој Неокор је повјеровао у њега и био научен вјери, а апостоли су га крстили. Када се вратио кући, Неокор је донео својима вјеру Христову као драгоцени бисер. Тако је и Свети Калистрат рођен, крштен и васпитан као хришћанин.

Свијет

Трамп предложио да се Шпанија избаци из НАТО

Када је био у војсци, у његовом пуку није било ниједног хришћанина осим њега. Неки од његових другова видјели су Калистрата како ноћу устаје и моли се Богу, па су га пријавили војводи Персентину као хришћанина. А Персентин је био мучитељ хришћана. Да би се увјерио да ли је Калистрат заиста хришћанин, војвода му је наредио да принесе жртву идолима, што је Калистрат одмах одбио.

Тада су Калистрата много тукли па га бацили у море. Али Божја сила га је спасила и он је изашао здрав из мора. Када су видјели трпљење Калистратово и чудеса његова 49 војника повјеровало је у Христа. И они су добијали батине и с Калистратом бачени у тамницу.

У тамници је Свети Калистрат научио вјери своје другове. И они су показали велико мужество у страдању, а Господ је показао велику силу на њима. Опаки мучитељ послао је војнике у тамницу ноћу, па су убили Светог Калистрата и 49 његових другова. Пострадали су за истину 304. године. На њиховим моштима је касније подигнута црква.

Тропар (глас 4):

Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.

svetac

Црква

