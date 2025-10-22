Logo

Нова правила на омиљеним љетовалиштима се неће свидјети туристима

Извор:

Курир

22.10.2025

17:56

Коментари:

0
Šplanija plaža
Фото: Pexels

Градско вијеће Сан Себастијана најавило је забрану пушења на свим плажама, што постаје све чешћа пракса у Шпанији.

Познато љетовалиште Сан Себастијан на обали Бискајског залива, чувени по својим златним плажама и кристалном мору, планира да уведе низ нових правила како би сачувало свој прелијепи природни амбијент.

Градско веће Сан Себастијана најавило је забрану пушења на свим плажама, што постаје све чешћа пракса у Шпанији. Ако се приједлог усвоји, Сан Себастијан ће постати други град у баскијској регији који је потпуно забранио пушење на плажама – послије Зарауца.

Нова правила за кућне љубимце

Уз забрану цигарета, градске власти планирају и нова ограничења за псе. Током љетњих мјесеци, власници ће моћи да шетају псе по плажама само од 21 часа до поноћи.

Раније је било дозвољено да се пси шетају на јавним плажама у периоду од 1. септембра до 30. маја у било које доба дана.

Тишина уз море

Због све већег броја притужби на буку, звучници и гласна музика могли би ускоро да постану дио листе забрањених ствари на плажама Сан Себастијана.

Град тренутно спроводи јавну расправу – становници могу да изнесу своје мишљење о предложеним правилима од 20. октобра, а циљ је да нова правила ступе на снагу до јуна 2026. године.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Наука и технологија

ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

Прошле године, према истраживању магазина Which?, овај град је проглашен „најбољим приморским мјестом у Шпанији“, са импресивним резултатом од 88 одсто задовољства. Посебно су високо оцијењени квалитет плажа, сигурност, гастрономска понуда и изглед шеталишта.

Најпознатија плажа, La Concha, смјештена је одмах поред старог дијела града и препознатљива је по свом шкољкастом облику.

Сличне мјере за очување реда и мира најављене су и на Мајорки, у граду Палма.

Градоначелник Хаиме Мартинез Љабрес најавио је потпуну забрану популарних журки на бродовима које су годинама биле магнет за туристе. Од сљедеће сезоне, „party бродови“ више неће моћи да пристају дуж градске обале, а власти заједно са Управом балеарских лука (APB) раде на начину спровођења нових правила, пише Курир.

Подијели:

Тагови:

Плажа

pravila

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

Свијет

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

1 ч

0
Каран: СНСД патриотски покрет који је сачувао институционални капацитет Српске

Република Српска

Каран: СНСД патриотски покрет који је сачувао институционални капацитет Српске

1 ч

0
Преминуо легендарни кошаркаш

Кошарка

Преминуо легендарни кошаркаш

2 ч

0
Гро СНСД Бијељина

Република Српска

Бојан Савић остаје на челу Градског одбора СНСД Бијељина

2 ч

0

Више из рубрике

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

Свијет

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

1 ч

0
Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

Свијет

Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

2 ч

0
Саркозија у затвору чувају два полицајца

Свијет

Саркозија у затвору чувају два полицајца

2 ч

0
Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво

Свијет

Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner