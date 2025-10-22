Нова правила на омиљеним љетовалиштима се неће свидјети туристима

Извор:
Градско вијеће Сан Себастијана најавило је забрану пушења на свим плажама, што постаје све чешћа пракса у Шпанији.
Познато љетовалиште Сан Себастијан на обали Бискајског залива, чувени по својим златним плажама и кристалном мору, планира да уведе низ нових правила како би сачувало свој прелијепи природни амбијент.
Градско веће Сан Себастијана најавило је забрану пушења на свим плажама, што постаје све чешћа пракса у Шпанији. Ако се приједлог усвоји, Сан Себастијан ће постати други град у баскијској регији који је потпуно забранио пушење на плажама – послије Зарауца.
Уз забрану цигарета, градске власти планирају и нова ограничења за псе. Током љетњих мјесеци, власници ће моћи да шетају псе по плажама само од 21 часа до поноћи.
Раније је било дозвољено да се пси шетају на јавним плажама у периоду од 1. септембра до 30. маја у било које доба дана.
Због све већег броја притужби на буку, звучници и гласна музика могли би ускоро да постану дио листе забрањених ствари на плажама Сан Себастијана.
Град тренутно спроводи јавну расправу – становници могу да изнесу своје мишљење о предложеним правилима од 20. октобра, а циљ је да нова правила ступе на снагу до јуна 2026. године.
Прошле године, према истраживању магазина Which?, овај град је проглашен „најбољим приморским мјестом у Шпанији“, са импресивним резултатом од 88 одсто задовољства. Посебно су високо оцијењени квалитет плажа, сигурност, гастрономска понуда и изглед шеталишта.
Најпознатија плажа, La Concha, смјештена је одмах поред старог дијела града и препознатљива је по свом шкољкастом облику.
Сличне мјере за очување реда и мира најављене су и на Мајорки, у граду Палма.
Градоначелник Хаиме Мартинез Љабрес најавио је потпуну забрану популарних журки на бродовима које су годинама биле магнет за туристе. Од сљедеће сезоне, „party бродови“ више неће моћи да пристају дуж градске обале, а власти заједно са Управом балеарских лука (APB) раде на начину спровођења нових правила, пише Курир.
