Цвијановић честитала новом руководству СНСД-а у Бијељини

22.10.2025

19:47

Цвијановић честитала новом руководству СНСД-а у Бијељини
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић присуствовала је данас изборној конференцији СНСД-а у Бијељини.

- Присуствовала сам данас изборној конференцији СНСД-а у Бијељини, на којој је за предсједника поново изабран Бојан Савић - истакла је Цвијановићева.

У својој објави на друштвеним мрежама је поручила да је упутила честитке Савићу и другима.

- Бојану и другима који су изабрани у страначке органе упутила сам искрене честитке и пожељела успјех у вођењу наше организације у другом највећем граду у Републици Српској - поручила је Цвијановићева.

