Цвијановић честитала новом руководству СНСД-а у Бијељини

Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић присуствовала је данас изборној конференцији СНСД-а у Бијељини.
- Присуствовала сам данас изборној конференцији СНСД-а у Бијељини, на којој је за предсједника поново изабран Бојан Савић - истакла је Цвијановићева.
У својој објави на друштвеним мрежама је поручила да је упутила честитке Савићу и другима.
- Бојану и другима који су изабрани у страначке органе упутила сам искрене честитке и пожељела успјех у вођењу наше организације у другом највећем граду у Републици Српској - поручила је Цвијановићева.
Присуствовала сам данас изборној конференцији СНСД-а у Бијељини, на којој је за предсједника поново изабран Бојан Савић.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 22, 2025
Бојану и другима који су изабрани у страначке органе упутила сам искрене честитке и пожељела успјех у вођењу наше организације у другом највећем граду у… pic.twitter.com/tVNYvP1B0s
