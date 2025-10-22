Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Извор:
Телеграф
22.10.2025
20:55

Дјевојчицу Алису (12), поријеклом из Румуније, љекари у Барселони искључили су с апарата који су је одржавали у животу без пристанка њених родитеља, што је изазвало велики скандал у Шпанији.
Родитељи су сломљени због одлуке шпанских љекара. Дјевојчица је доживјела анафилактички шок, а љекари су рекли да је доживјела мождану смрт и искључили је са апарата без њиховог пристанка.
Румунски пар оптужује болницу да су дјевојчици ускратили основно право, загарантовано Уставом, на друго љекарско мишљење.
Звала се Алиса и имала је 12 година. Била је живахна дјевојчица, са великим плановима и свијетлом будућношћу пред собом, страствена заљубљеница у ритмичку гимнастику.
Рођена је са алергијом на протеине из крављег млијека. Увијек је са собом носила шприц са адреналином и инхалатор. За њене родитеље, свијет се срушио у петак увече, 10. октобра.
Алиса је спавала код школске другарице када јој је изненада позлило. Њени родитељи пронашли су Алису без свијести. На путу до болнице, дјевојчицино срце је стало, али је реанимирана. Након што су је љекари стабилизовали, пребачена је у болницу у Барселони. Сљедећег дана, мање од 24 сата након напада, љекари су обавијестили породицу да је Алиса мождано мртва и да се неће опоравити.
Родитељи се с тим нису сложили.
"Видјели смо директну везу између уха и мозга када је њена мајка почела да јој пева успаванке. Капацитет њеног мозга порастао је на преко 45, скоро 50 процената. Када смо јој пустили аудио снимке њених пријатеља, видјели смо како јој се мождана активност постепено повећава на 82", рекао је дјевојчицин отац Ђорђе Сабадак.
У недјељу, родитељи су тражили дозволу да пребаце дјевојчицу у другу болницу, али су одбијени.
"Након што су утврдили дијагнозу, љекари су замолили родитеље да пристану да донирају њене органе. Услиједила су 72 сата тешке борбе родитеља за живот кћерке. Тражили су нове тестове и другу дијагнозу, ново љекарско мишљење. Болница је то одбила. Дјевојчицин отац је чак успио да натјера судију да интервенише телефоном у болници како би се наставило лијечење. Али било је прекасно", рекао је новинар који је пратио цијели случај.
Послије три дана агоније, Алис умире од срчаног застоја када су јој искључили апарате који су је одржавали у животу. Родитељи желе да туже болницу, оптужујући љекаре за немар.
"Проучавао сам законе који регулишу мождану смрт, и један од њих јасно предвиђа да особа која није имала енцефалограм који показује вриједност 0 током 30 минута, са истим тестом поновљеним послије шест сати, не може добити ову дијагнозу", рекао је Ђорђе.
Поред тога, кажу родитељи, дијагноза љјекара је стигла неколико сати након што је девојчици дат фентанил, супстанца која мијења функцију мозга.
"У овом тренутку нисмо упознати ни са једном жалбом у вези са овим случајем поднијетом путем званичних канала", саопштило је Министарство здравља Шпаније након упита да ли су добили пријаву у вези са овим случајем.
