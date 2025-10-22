Мацут: Пленковић расположен за изналажење рјешења проблема у вези ЈАНАФ-а и НИС-а

Извор:
22.10.2025
Премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је вечерас да се интензивно ради на изналажењу за рјешење проблема који је настао увођењем америчких санкција НИС-у и престанком дотока нафте из ЈАНАФ-а и додао да је данас у Лондону о томе разговарао и са хрватским премијером Андрејем Пленковићем.
Мацут је, након самита Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса, испред Ланкастер хауса у Лондону, одговарајући на питање хрватских медија, подсјетио и да је предсједник Србије Александар Вучић разговарао и са руским партнерима око свега тога.
- Наш проблем са ЈАНАФ-ом је наравно врло јасан, имамо тај проблем транспорта нафте. Нисмо конкретно о томе разговарали, ја сам иницирао са премијером Пленковићем да се о томе можда поведе више рачуна, он је исто врло расположен - казао је Мацут.
Наводи и да ће разговори са хрватском страном у вези тога морати да буду врло директни и врло интензивни.
- Ми радимо на томе. Не могу вам сад рећи ништа јер немамо ништа на столу, али врло јасно да је то Србији горуће питање. Али, не мислим да је то само за нас горуће питање, ово је тренутак да се говори о диверсификацији јер су земље некако сувише биле успаване само са једностраним или, да кажем, једноканалним снабдјевањима - казао је Мацут.
Како је додао, иако је Хрватска земља која је на мору, не значи да у неком тренутку не треба размишљати о неким другим варијантама.
- Што је више повезана Европа, тиме ће и лакши бити и живот. Ово све радимо због живота грађана, наших становника. Не радимо због себе, радимо због преживљавања и укупног бољег развоја свих земаља у региону - навео је Мацут.
