Сахране коштају и до 10.000 КМ

22.10.2025

погребни материјал, сахрана
Фото: АТВ

Сандук, гробно мјесто, сузa, опремање покојника, хладњача, све су то ставке на листи за сахрану, чије цијене досежу и до шест хиљада марака.

"Градско гробље организује сахране зависи од низа фактора почевши од цијене коштања гробног мјеста, погребних услуга гдје имамо сандук постељина и крст и вјерских обичаја тако да долазимо до цијене од три хиљаде па надаље. Ако се породица одлучи за куповину бетонске гробнице што је самим тим и скупље долазимо до неке цифре од шест хиљада марака", рекао је директор Градског гробља Бањалука Александар Милаковић и додао да су услуге око мртвачнице су поскупиле.

Цијене погребне опреме се разликују од града до града. У највећем граду Српске сандук за покојника кошта од 550 до око 4 хиљаде марака, у зависности од квалитета, крст од 60 до 80, док су сузе И до 100 марака. Неопходан је И превоз покојника који кошта минимално 50 марака, а штампају се И смртовнице које су још И најјефтиније, а коштају свега 20 марака. у Лакташима , сандуци су нешто јефтинији.најскупљи око 3 хиљаде марака, док се крст И сузе могу наћи по цијени од 50 марака. Превоз покојника има сличну цијену као и у Бањалуци, до 100 марака.

"Зависи од квалитета од дрвета од којег је израђено од самог рада на сандуку тако да је то распон цијена од 550 до 4 хиљаде марака. Кућице за свијеће од 25 до 30 марака 70 80 100 КМ зависно од саме израде материјала и тог што утиче на цијену", објаснио је власник погребне радње "Суза" Александар Хоптијан.

Али ту није крај бригама. Поред комплетне погребне опреме, обичају подразумијевају и организацију оброка након сахране, барем за најближу родбину. Ручак по особи кошта од 20 до 30 марака. Неријетко, број позваних људи досеже и до неколико стотина, па се вртоглава цифра од око 4 хиљаде марака за сахрану, пење на невјероватних 10 хиљада конвертибилних марака.

