Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

Извор:
СРНА
22.10.2025
17:02
Коментари:0
Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом, сматра лидер Покрета социјалиста Александар Вулин.
- Они који би прихватили резолуцију и допустили да странци одлучују о нама, да уведемо санкције Русији или се одрекнемо Републике Српске и српског свијета и на крају пута признамо и такозвано Косово, ушли би у памћење Срба као недостојни имена које носе - поручио је Вулин.
Регион
Колашин добија споменик блаженопочившем митрополиту Амфилохију
Реагујући на резолуцију Европског парламента о Србији, Вулин је оцијенио да је то "исто, па и нешто гори текст од ултиматума Аустроугарске Србији".
- И тада и сада су тражили да се одрекнемо свог суверенитета, да им допустимо да њихова полиција или комисија истражују по Србији и доносе одлуке. Не знам шта ЕУ још треба да нам постави као услов или захтјев, а да ми кажемо да је доста и да престанемо да срљамо у ЕУ безглаво и безусловно - навео је Вулин у саопштењу.
Према његовим ријечима, попуштање ЕУ не приближава Србију чланству у Унији, али је удаљава од независне Србије, Русије и Кине.
Хроника
Разбојник мотком тукао радницу кафића
Европски парламент усвојио је резолуцију, према којој процес учлањења Србије у ЕУ не може да се настави уколико Београд не уведе санкције Русији.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч6
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму