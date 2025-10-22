Logo

Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

Извор:

СРНА

22.10.2025

17:02

Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом
Фото: АТВ

Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом, сматра лидер Покрета социјалиста Александар Вулин.

- Они који би прихватили резолуцију и допустили да странци одлучују о нама, да уведемо санкције Русији или се одрекнемо Републике Српске и српског свијета и на крају пута признамо и такозвано Косово, ушли би у памћење Срба као недостојни имена које носе - поручио је Вулин.

amfilohije

Регион

Колашин добија споменик блаженопочившем митрополиту Амфилохију

Реагујући на резолуцију Европског парламента о Србији, Вулин је оцијенио да је то "исто, па и нешто гори текст од ултиматума Аустроугарске Србији".

- И тада и сада су тражили да се одрекнемо свог суверенитета, да им допустимо да њихова полиција или комисија истражују по Србији и доносе одлуке. Не знам шта ЕУ још треба да нам постави као услов или захтјев, а да ми кажемо да је доста и да престанемо да срљамо у ЕУ безглаво и безусловно - навео је Вулин у саопштењу.

Према његовим ријечима, попуштање ЕУ не приближава Србију чланству у Унији, али је удаљава од независне Србије, Русије и Кине.

Policija Srbija

Хроника

Разбојник мотком тукао радницу кафића

Европски парламент усвојио је резолуцију, према којој процес учлањења Србије у ЕУ не може да се настави уколико Београд не уведе санкције Русији.

