Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Танјуг

22.10.2025

15:09

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу
Фото: Tanjug/AP

Некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелника Генералштаба генерал Небојша Павковић сахрањен је данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.

Генерал је сахрањен уз највише војне почасти - испраћен је уз почасну паљбу и оркестар Гарде Војске Србије.

Сахрана је почела опијелом у гробљанској цркви, одакле га је у поворци до Алеје заслужних великана испратио велики број грађана. Сахрани су присуствовали чланови породице генерала Павковића, његови ратни другови и саборци, пензионисани генерали и официри ЈНА, ВЈ и Војске Србије: Владимир Лазаревић, Љубинко Ђурковић, Веселин Шљиванчанин, Љубиша Диковић, Драган Живановић.

Присуствовали су и министри у Влади Србије Братислав Гашић, Никола Селаковић, Милица Ђурђевић Стаменковски, начелник Генералштаба ВС Милан Мојсиловић, бивши министри у Влади Даница Грујичић, Александар Вулин, као и бивши премијер Србије и потпредсједник Владе СРЈ Никола Шаиновић. Присуствовали су и бројни представници Војске Србије, борачких удружења, МУП-а, политичких странака, али и грађани који су дошли да одају посљедњу почаст генералу Павковићу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

Предсједник Србије Александар Вучић је послао изасланика, савјетницу Сузану Пауновић.

Генерал Небојша Павковић преминуо је у понедјељак у Београду, у 79. години. Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.

Хашки трибунал је Павковића 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Затворску казну је служио у Финској, а 28. септембра је стигао у Београд, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтјев Владе Србије, донио одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Павковић је у јуну 1999. године одликован Орденом слободе.

