Минић: Што прије завршити ауто-пут

Извор:

СРНА

22.10.2025

15:01

Коментари:

0
Минић: Што прије завршити ауто-пут
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће као премијер пратити сваки центиметар изградње ауто-пута од Београда до Бањалуке и настојати да што прије буде завршен.

Минић је подсјетио да је приликом избора нове Владе договорено да ће максимално бити појачан темпо у свим областима, па и када је ријеч о изградња ауто-путева.

"Могли сте чути и од директора јавног предузећа и од министра да се темељно ради на овим пројектима и када је ријеч о динамици, као и отклањању свих проблема који увијек постоји када су у питању овако велики пројекти", изјавио је Минић новинарима на градилишту дионице Рача-Бијељина.

Он је изразио своје велико одушевљење изградњом овог ауто-пута због више разлога.

Kiša kapi raskrsnica

Друштво

Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар

"Ово су договорила предсједници Србије и Републике Српске. У рату смо бранили `Коридор` и веза према Србији нам је круцијална, осим економског дијела који постоји", нагласио је Минић.

Он сматра да овај ауто-пут има веома велики, историјски, емотивни и сваки други значај.

Минић је рекао да на другој страни носи лијепе импресије из Источног Сарајева, гдје је отворен Студенски дом.

"Република Српска мора и креће у још један нови циклус и замах. Не само инвестиција, него генерално у прављења амбијента за живот наших грађана, који они уистину и заслужују", истакао је Минић.

