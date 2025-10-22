Минић: Што прије завршити ауто-пут

Извор:
СРНА
22.10.2025
15:01
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће као премијер пратити сваки центиметар изградње ауто-пута од Београда до Бањалуке и настојати да што прије буде завршен.
Минић је подсјетио да је приликом избора нове Владе договорено да ће максимално бити појачан темпо у свим областима, па и када је ријеч о изградња ауто-путева.
"Могли сте чути и од директора јавног предузећа и од министра да се темељно ради на овим пројектима и када је ријеч о динамици, као и отклањању свих проблема који увијек постоји када су у питању овако велики пројекти", изјавио је Минић новинарима на градилишту дионице Рача-Бијељина.
Он је изразио своје велико одушевљење изградњом овог ауто-пута због више разлога.
Друштво
Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар
"Ово су договорила предсједници Србије и Републике Српске. У рату смо бранили `Коридор` и веза према Србији нам је круцијална, осим економског дијела који постоји", нагласио је Минић.
Он сматра да овај ауто-пут има веома велики, историјски, емотивни и сваки други значај.
Минић је рекао да на другој страни носи лијепе импресије из Источног Сарајева, гдје је отворен Студенски дом.
"Република Српска мора и креће у још један нови циклус и замах. Не само инвестиција, него генерално у прављења амбијента за живот наших грађана, који они уистину и заслужују", истакао је Минић.
Друштво
58 мин0
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч3
Најновије
Најчитаније
15
50
15
47
15
46
15
45
15
43
Тренутно на програму