Именовање Ане Тришић Бабић објављено у Службеном гласнику Републике Српске

22.10.2025

У Службеном гласнику Републике Српске објављена је Одлука о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске именује Ану Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске чије су надлежности у складу са Уставом Републике Српске, наводи се у одлуци.

Одлука о именовању Ане Тришић Бабић
Одлука о именовању Ане Тришић Бабић

Ana Trišić Babić

službeni glasnik

