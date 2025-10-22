Именовање Ане Тришић Бабић објављено у Службеном гласнику Републике Српске

Извор:
АТВ
22.10.2025
14:08
Коментари:3
У Службеном гласнику Републике Српске објављена је Одлука о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске именује Ану Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске чије су надлежности у складу са Уставом Републике Српске, наводи се у одлуци.
Република Српска
3 д5
Свијет
3 д4
Република Српска
3 д4
Република Српска
3 д0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
15
50
15
47
15
46
15
45
15
43
Тренутно на програму