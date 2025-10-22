ЦИК на сједници није ни разматрао допис Сене Узуновић

Извор:
ЦИК БиХ на сједници данас није ни разматрала допис који је том тијелу упутила судија Суда БиХ Сена Узуновић да се Милораду Додику на основу политичке пресуде одузме и мандат предсједника странке.
Узуновићева је допис ЦИК-у упутила иако је раније исти суд одбио жалбу Небојше Вукановића и потврдио право Милораду Додику да остане на челу СНСД-а.
Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?
Бивши члан ЦИК-а Вехид Шехић рекао је Срни да ЦИК БиХ није додијелила мандат Милораду Додику на позицију предсједника СНСД-а, те да му га не може ни одузети, јер се у овом случају примјењује Закон о политичким организацијама Републике Српске.
