ЦИК на сједници није ни разматрао допис Сене Узуновић

22.10.2025

14:47

ЦИК БиХ
Фото: АТВ

ЦИК БиХ на сједници данас није ни разматрала допис који је том тијелу упутила судија Суда БиХ Сена Узуновић да се Милораду Додику на основу политичке пресуде одузме и мандат предсједника странке.

Узуновићева је допис ЦИК-у упутила иако је раније исти суд одбио жалбу Небојше Вукановића и потврдио право Милораду Додику да остане на челу СНСД-а.

Сена Узуновић

БиХ

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

Бивши члан ЦИК-а Вехид Шехић рекао је Срни да ЦИК БиХ није додијелила мандат Милораду Додику на позицију предсједника СНСД-а, те да му га не може ни одузети, јер се у овом случају примјењује Закон о политичким организацијама Републике Српске.

Сена Узуновић

ЦИК БиХ

Милорад Додик

