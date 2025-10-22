Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

22.10.2025
Премијер Републике Српске Саво Минић објавио је на друштвеној мрежи "X" фотографију на којој се налази и више него интересантан детаљ - лидер СНСД-а Милорад Додик који држи микрофон БН телевизије, у моменту када је предсједник Владе Српске давао изјаву.
"Предсједник Додик се сналази у свим улогама, па и новинарским. Увијек на услузи и свима", написао је Минић.
Предсједник @MiloradDodik се сналази у свим улогама, па и новинарским. Увијек на услузи и свима. pic.twitter.com/Pfx1md23US— Саво Минић (@minic_savo) October 22, 2025
