Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

22.10.2025

14:13

Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу
Фото: Printscreen/X

Премијер Републике Српске Саво Минић објавио је на друштвеној мрежи "X" фотографију на којој се налази и више него интересантан детаљ - лидер СНСД-а Милорад Додик који држи микрофон БН телевизије, у моменту када је предсједник Владе Српске давао изјаву.

"Предсједник Додик се сналази у свим улогама, па и новинарским. Увијек на услузи и свима", написао је Минић.

Милорад Додик

Саво Минић

