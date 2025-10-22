Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

Извор:
АТВ
22.10.2025
14:31
Коментари:0
Искрено цијеним сваки патриотски став и разумијем добронамјерне критике и забринутост дијела наших грађана поводом посљедњих одлука НСРС.
Наша одговорност према Републици Српској и њеним грађанима подразумијева да, у општем интересу, понекад морамо донијети тешке и непопуларне одлуке, истакла је је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
При томе нисмо размишљали о томе хоће ли оне некоме од нас донијети политичку корист или штету, каже она, већ искључиво о томе шта ће бити најбоље за Републику Српску.
Овај налог сам отворила не само ради комуникације, већ и како бих боље ослушнула глас народа. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 22, 2025
Искрено цијеним сваки патриотски став и разумијем добронамјерне критике и забринутост дијела наших грађана поводом посљедњих одлука Народне скупштине Републике Српске.
Наша…
''То је суштина наше државничке политике коју предводи, и у будућности ће предводити, предсједник Милорад Додик. Да немамо јасан план и да нисмо сигурни у његову исправност, не бисмо се одлучили на ове кораке. Свјесно смо се изложили критикама јавности, увјерени да ће управо та јавност убрзо препознати позитивне ефекте наших одлука'', каже Цвијановићева.
Република Српска
Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља
До тада је важно, Цвијановићева каже, да знамо једно - ово није никаква капитулација, већ пут ка снажнијем и бољем позиционирању Републике Српске, које ће јој обезбиједити дугорочну сигурност и заштиту.
''Доћи ћемо у сваки дио Републике Српске како бисмо то објаснили нашим грађанима, а почињемо данас у Бијељини, у 18 часова, у сали Градског биоскопа. Живјела Република Српска'', навела је Цвијановић.
Република Српска
18 ч0
Република Српска
19 ч3
БиХ
1 д1
БиХ
2 д2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
50
15
47
15
46
15
45
15
43
Тренутно на програму