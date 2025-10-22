Logo

Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

22.10.2025

Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке
Фото: АТВ

Искрено цијеним сваки патриотски став и разумијем добронамјерне критике и забринутост дијела наших грађана поводом посљедњих одлука НСРС.

Наша одговорност према Републици Српској и њеним грађанима подразумијева да, у општем интересу, понекад морамо донијети тешке и непопуларне одлуке, истакла је је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

При томе нисмо размишљали о томе хоће ли оне некоме од нас донијети политичку корист или штету, каже она, већ искључиво о томе шта ће бити најбоље за Републику Српску.

''То је суштина наше државничке политике коју предводи, и у будућности ће предводити, предсједник Милорад Додик. Да немамо јасан план и да нисмо сигурни у његову исправност, не бисмо се одлучили на ове кораке. Свјесно смо се изложили критикама јавности, увјерени да ће управо та јавност убрзо препознати позитивне ефекте наших одлука'', каже Цвијановићева.

Додик-АТВ

Република Српска

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

До тада је важно, Цвијановићева каже, да знамо једно - ово није никаква капитулација, већ пут ка снажнијем и бољем позиционирању Републике Српске, које ће јој обезбиједити дугорочну сигурност и заштиту.

''Доћи ћемо у сваки дио Републике Српске како бисмо то објаснили нашим грађанима, а почињемо данас у Бијељини, у 18 часова, у сали Градског биоскопа. Живјела Република Српска'', навела је Цвијановић.

