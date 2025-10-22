Извор:
Sputnjik
22.10.2025
20:21
Коментари:0
Марија Захарова портпарол руског Министарства спољних послова, назвала је пољског министра спољних послова Радослава Сикорског „Осамом бин Сикорским“, након његовог позива Кијеву да изврши терористички напад на нафтовод „Дружба“, који снабдева Мађарску и Словачку руском нафтом.
„Пољски министар спољних послова Сикорски, одговарајући мађарском министру спољних послова Петеру Сијарту, изразио је наду да ће нафтовод ‘Дружба’ бити дигнут у ваздух. Које још објекте цивилне инфраструктуре, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?“, написала је Захарова на свом Телеграм каналу.
Раније данас, пољски министар је практично позвао кијевски режим да изврши терористичке нападе на нафтовод „Дружба“, који снабдијева руском нафтом Мађарску и Словачку, изражавајући наду да ће украјинске Оружане снаге успети да га онеспособе.
Занимљивости
Новац стиже као бујица, а ова 3 знака су изабрана
Претходно, Окружни суд у Варшави одбио је захтјев Њемачке за изручење украјинског држављанина осумњиченог за диверзију на гасоводима „Сјеверни ток“, и наложио његово непосредно ослобађање, пренијели су медији.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто је 22. августа објавио да је испорука нафте Мађарској путем нафтовода „Дружба“ обустављена по трећи пут у скорије вријеме због украјинског напада. Словачка и Мађарска су потом поднеле жалбу Европској комисији у вези са прекидима у испоруци нафте путем нафтовода и затражиле гаранције за своју безбједност. Мађарски министар спољних послова је такође објавио да су мађарске власти забраниле Роберту Бровдију, команданту беспилотних система украјинских Оружаних снага, улазак у земљу и, посљедично, у Шенгенску зону. Касније, на маргинама Руске енергетске недеље, Сијарто је новинарима рекао да су напади на нафтовод „Дружба“, заправо, напади на суверенитет Мађарске.
Подсјетимо, 26. септембра 2022. дошло је до саботаже три од четири цеви гасовода „Сјеверни ток 1“ и „Сјеверни ток 2“ на дубини од око 80 метара у Балтичком мору, на траси која повезује Русију и Њемачку.
Москва је више пута истицала потребу за потпуном, транспарентном истрагом и указивала да су бројне верзије и „цурења“ информација на Западу контрадикторни, што, по оцјени руских званичника, додатно политизује питање, пише Спутњик.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму