Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

Извор:

АТВ

22.10.2025

08:03

Фото: Tanjug/AP/Patrick Post

Фудбалери Наполија понижени су на гостовању ПСВ у оквиру Лиге шампиона гдје су поражени са 6:2.

Са 54. минутом меча ПСВ је већ водио са 3:1, али се не може рећи да је меч био ријешен. Крају и увјерљивом поразу допринио је и нападач Наполија Лорензо Лука.

Након помало конфузне ситуације у шеснаестерцу и прилике за Луку, голман је преузео лопту, а нападач Наполија је завршио на земљи заједно са штопером ПСВ-а.

Љут због изостанка судијске реакције, Лука је главном судији Данијелу Зиберту прстом показивао на главу (опис: јеси ли нормалан?), што је њемачки судија одмах казнио црвеним картоном.

Лука је наставио да се објашњава, а за тренутак је помислио да је кажњен жутим картоном. Шокирао се након што је видио црвени, па је наставио да се објашњава.

Након овог потеза ПСВ експресно повећава предност на 4:1, а до краја су Наполи казнили са још два гола.

fudbal

Лига шампиона

Napoli

crveni karton

