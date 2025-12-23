Дјевојка позирала на стијенама, па услиједио језив тренутак

Извор:
У једном од најљепших кутака египатске обале, популарном и међу српским туристима, дјевојка је одлучила да се фотографише на стијенама. Док је позирала, ништа није могло да је припреми на оно што ће услиједити.
Драматични догађај је забиљежен на једном од познатих видиковаца у мјесту Мерса Матрух, неких 240 километара од Александрије.
На снимку који кружи мрежама видимо неименовану туристкињу из Кине, у наранџастој хаљини, која се смјешта на оштрој стијени и позира фотографу.
Ништа није слутило на зло, а онда је огромни талас изненада ударио и повукао је у море!
Присутни су панично реаговали, не знајући шта се догодило са дјевојком. Срећом, успјела је да дохвати сигурносно уже, постављено код стијена, и тако се врати до обале.
“Имала сам много среће. Моје тијело је пуно огреботина”, изјавила је касније, додајући да је искуство било "застрашујуће".
Ово мјесто, иначе, познато је по упечатљивим каменим формацијама и снажним таласима, а привлачи госте који траже драматичне фотографије уз море.
