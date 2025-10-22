Logo

У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

СРНА

22.10.2025

18:08

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

У Приштини је данас настављено суђење Срђану Лазовићу из Лепосавића за наводне ратне злочине над цивилима током сукоба на Косову и Метохији 1998. и 1999. године, испитана су два свједока албанске националности, од којих један није идентификовао Лазовића као починиоца кривичних дјела.

Лазовићеви браниоци су у уводној ријечи навели да окривљени није починио дјело које му се ставља на терет, односно злочине над цивилима у селу Панорце у општини Малишево током сукоба на Косову и Метохији, преноси РТС.

Hapšenje, lisice

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

Истакли су да је међународном експертизом утврђено да је дошло до замјене идентитета и да Лазовић никада није био на мјесту које се наводи у оптужници.

Лазовић је још једном поновио да се не осјећа кривим за злочине које му тужилаштво ставља на терет, а судија је на приједлог тужилаштва позвао два свједока албанске националности.

Одбрана је испитивањем првог свједока инсистирала на чињеницама у препознавању оптуженог Лазовића.

Španija plaža

Свијет

Нова правила на омиљеним љетовалиштима се неће свидјети туристима

"Унакрсним испитивањем првог сведока одбрана је несумњиво доказала да су у питању неистините тврдње овог сведока о идентификацији окривљеног, будући да су му сви данашњи одговори били у супротности да одговорима датим у тужилаштву и полицији", рекао је након рочишта Лазовићев адвокат Предраг Миљковић.

Лазовић је ухапшен 27. јуна 2024. године у Лепосавићу.

