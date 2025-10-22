У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

Извор:
У Приштини је данас настављено суђење Срђану Лазовићу из Лепосавића за наводне ратне злочине над цивилима током сукоба на Косову и Метохији 1998. и 1999. године, испитана су два свједока албанске националности, од којих један није идентификовао Лазовића као починиоца кривичних дјела.
Лазовићеви браниоци су у уводној ријечи навели да окривљени није починио дјело које му се ставља на терет, односно злочине над цивилима у селу Панорце у општини Малишево током сукоба на Косову и Метохији, преноси РТС.
Истакли су да је међународном експертизом утврђено да је дошло до замјене идентитета и да Лазовић никада није био на мјесту које се наводи у оптужници.
Лазовић је још једном поновио да се не осјећа кривим за злочине које му тужилаштво ставља на терет, а судија је на приједлог тужилаштва позвао два свједока албанске националности.
Одбрана је испитивањем првог свједока инсистирала на чињеницама у препознавању оптуженог Лазовића.
"Унакрсним испитивањем првог сведока одбрана је несумњиво доказала да су у питању неистините тврдње овог сведока о идентификацији окривљеног, будући да су му сви данашњи одговори били у супротности да одговорима датим у тужилаштву и полицији", рекао је након рочишта Лазовићев адвокат Предраг Миљковић.
Лазовић је ухапшен 27. јуна 2024. године у Лепосавићу.
