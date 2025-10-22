Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

Извор:
СРНА
22.10.2025
17:58
Суд у Зрењанину је, на приједлог Вишег тужилаштва, одредио притвор до 30 дана за К.П. /36/ из Бачког Градишта због сумње да је у Бечеју покушао да убије бившу дјевојку и још двије особе.
Притвор осумњиченом одређен је због бојазни да би могао утицати на свједоке, поновити кривично дјело и да не би дошло до узнемирења јавности, саопштено је из Вишег тужилаштва у Зрењанину.
К.П. је осумњичен да је 19. октобра ушао у кућу бивше дјевојке В.И. и убо је више пута ножем у леђа и врат, а потом је тукао рукама и ногама.
Сумња се и да је напао М.Т. и Ј.Д, који се се ту затекли.
Он је неколико пута убо ножем М.Т, која је била у седмом мјесецу трудноће, а Ј.Д. је ударио чекићем у главу.
Трудница је задобила тешке повреде опасне по живот, а Ј.Д. има лакше повреде.
