Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици

22.10.2025

21:31

Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају дан посвећен Светој Евлампији и Светом Евлампију - сестри и брату који су због своје вјере и храбрости проглашени за свете мученике.

Вјерује се да Бог на овај дан посебно чува све оне који штите слабије од себе и остају вјерни својим увјерењима, чак и када су пред највећим искушењима. Свети Евлампије и Евламипија сматрају се заштитницима браће и сестара широм свијета.

Током прогона хришћана у време цара Максимилијана, млади племић Евлампије из Никомидије отишао је у град по хлеб за оне који су се крили по пећинама и пустињама.

На улазу у град видио је наредбу о гоњењу хришћана, прочитао је наглас и поцијепао - знак отвореног пркоса цару и невјери. Одмах је ухапшен и изведен пред суд.

Судија га је прво покушао убиједити да се одрекне Христа, али кад то није успјело, наредио је мучења. Ударан металним оруђем, рањаван и бацан на усијано гвожђе, Евлампије је све подносио са миром и снагом. Када су га одвели у пагански храм, разбио је кип бога Марса и тиме показао да је вјера јача од идола.

украјина-ракета-02102025

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Када је чула да јој муче брата, Евлампија је дошла у град и затражила да страда заједно с њим. Због те храбрости и непоколебљиве вјере и она је била изложена страшним мукама - објешена за косу, тучена, убачена у котао са кључалом водом и у усијану пећ. Према хришћанском предању, вода се охладила, а ватра угасила.

На крају су обоје погубљени одсјецањем главе.

Свети Теофан Настојатељ написао је у 9. вијеку Канон у њихову част, јер се тада вјеровало да се уз њихове мошти догађају исцељења. Брат и сестра остали су заувијек симбол чисте вјере, оданости и снаге духа. Вјерници се на њихов дан моле за мир у породици, љубав међу браћом и сестрама и Божју заштиту над домом.

Тропар

"Мученици Твоји, Господе, у страдању своме примили су непропадљиви вијенац од Тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју, мучитеље победише, а разоривши немоћну дрскост демона", њиховим молитвама спаси душе наше.

(Она.рс)

