ЦИК допис Суда БиХ о Додику прослиједио Основном суду у Бањалуци

Централна изборна комисија БиХ прослиједила је допис Суда БиХ који потписује судија Сена Узуновић Основном суду Бањалука.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине окончала је поступак овјере политичких субјеката и кандидата за предстојеће пријевремене изборе за предсједника Републике Српске те утврдила редослијед политичких субјеката на гласачком листићу у складу са одредбама Изборног закона БиХ и подзаконских аката.
"Међу пријављеним и овјереним политичким субјектима налази се и политичка странка Савез независних социјалдемократа (СНСД) на челу са Милорадом Додиком. Против одлуке о овјери наведене политичке странке поднесена је жалба Суду БиХ од стране политичког субјекта “За правду и ред Листа Небојше Вукановића”. Након разматрања жалбе, Суд БиХ је на сједници одржаној 10.10.2025. године донио рјешење којим се предметна жалба одбија, и утврђује да је Одлука ЦИК БиХ о овјери политичке странке Савез независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик правилна и законита, а жалба неоснована. Овим је одлука Централне изборне комисије постала правоснажна и извршна", наведено је у саопштењу ЦИК-а.
Наведено рјешење Суда Босне и Херцеговине је доступно ОВДЈЕ.
Такође како истичу, Централна изборна комисија запримила допис Суда Босне и Херцеговине, потписан од суткиње Сене Узуновић. Цијели допис доступан је ОВДЈЕ.
"Обзиром да по Закону о политичким организацијама (“Службени гласник Републике Српске” 15/96) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине није институција која региструје политичке странке, води регистар политичких организација, што укључује и упис овлаштених особа за заступање политичких странака, већ је то надлежност Основног суда према сједишту политичке организације, већ сљедећег дана, 21.10.2025. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине прослиједила је допис суткиње Узуновић, с пресудама у првостепеном и другостепеном поступку у предмету Милорад Додик, на евентуално надлежно поступање Основном суду у Бањој Луци којем је регистрована политичка странка Савез независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик, као и Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци те све доставила и на знање суткињи Узуновић", додаје се у саопштењу ЦИК-а.
Попратни акт Централне изборне комисије можете погледати ОВДЈЕ.
Подсјећамо, Суд БиХ на захтјев судије Сене Узуновић послао је допис Централној изборној комисији у којем траже да се предсједник Републике Српске Милорад Додик уклони са мјеста предсједника СНСД-а подсјећајући на пресуду раније донесену.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво у Бањалуци.
