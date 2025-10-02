Човић: Нисам ја смијенио Пешића

Извор:
Танјуг
02.10.2025
13:33
Коментари:0
Предсједник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је данас да је досадашњи селектор Светислав Пешић пуно урадио за репрезентацију Србије.
Човић је подсјетио да је Пешићу истекао уговор 30. септембра. Управни одбор КСС је прије два дана за новог селектора репрезентације Србије именовао Душана Алимпијевића.
"Нисам ја сменио Пешића, већ је њему истекао уговор. Пешић је имао уговор до 30. септембра. Када смо прошле године причали након Олимпијских игара о продужетку сарадње, јер му је и тада истекао уговор, потписали смо нови на годину дана", изјавио је Човић за К1.
Предсједник КСС је потом похвалио рад Пешића у претходном периоду.
Хроника
Возачу присјело ”чашћавање” полицајаца, осуђен на новчану казну
"Пешић је у последње четири године пуно урадио за репрезентацију Србије. Вратио је култ, играче, десило се ово што се десило на ЕП, па шта сад да радимо. То је спорт. Нико не побеђује сваки дан. Ми смо у јавности већ били шампиони, нисмо ни требали да путујемо за Ригу, већ да нам донесу пехар и медаље, такав је осећај био", навео је Човић.
Предсједник КСС је потом говорио о наредним изазовима који чекају репрезентацију Србије.
БиХ
Савјет безбједности УН о БиХ 31. октобра
"Морамо да се окренемо ономе што нас чека, а то су квалификације за Светско првенство 2027. године. Почињу у новембру, прву утакмицу играмо у Београду са Швајцарском, а другу 30. новембра у Сарајеву против БиХ. У фебруару нас очекује други прозор, када играмо са Турском овде и у гостима. Трећи прозор доноси дуеле са Швајцарском у гостима и БиХ у Београду", рекао је Човић.
Три најбоља тима из групе пролазе у наредну фазу такмичења гдје ће се формирати нове четири групе са по шест тимова, а резултати из прве рунде се преносе. Група у којој је Србија укрстиће се са групом Д у којој су Велика Британија, Италија, Исланд и Литванија.
Србија
Уклоњен знак "Волим Косовску Митровицу" исписан ћирилицом (ВИДЕО)
Човић је рекао да одлазак Пешића са мјеста селектора Србије није био изненадан, већ природна одлука.
"Након што је Пешић рекао да завршава као тренер, урадили смо велики број консултација и разговора, и са њим, и дошли смо до промене. Пешић је дао огроман допринос у последње четири године, вратио је култ репрезентације и играче. Сада креће ново поглавље", рекао је Човић.
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму