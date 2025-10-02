Почиње нова абалигашка сезона, Игокеа на старту против ФМП-а

Извор:
Кошаркаши Игокее сутра дочекују ФМП, на старту нове сезоне у АБА лиги. Систем такмичења је промијењен, а Игоси се налазе у групи са евролигашима Партизаном и Дубаием, новајлијом екипом Клужа, те Борцем, Крком, Сплитом и СЦ Дербијем.
"У групи смо гдје имамо два евролигаша и један еурокуп тим и свакако да је ФМП ту један од најтежих противника који смо могли да добијемо за прво коло, ако не говоримо о овим екипама из врха. Један одлично селектиран тим са језгром екипе од прошле сезоне, са тренером који их јако добро познаје и са изванредним припремним периодом, гдје су само једну утакмицу изгубили. Што се нас тиче, имамо неки проблем да ухватимо континуитет тренинга претходних 20 дана. Напокон је то ове седмице изгледало онако како бих ја волио да изгледа. Без обзира на неке поразе у припремном периоду вјерујем у моју екипу и даћемо 120 одсто у петак да сезону отворимо побједом и превасходно одбранимо домаћи терен", изјавио је тренер Игокее Ненад Стефановић.
Игоси су током љета претрпјели промјене у играчком кадру, али ће их и ове сезоне као капитен предводити Драган Милосављевић. Фокус је само на првој утакмици, каже Милосављевић и посебно апострофира једног играча.
"Једна млада екипа која игра јако брзо, агресивно и борбено. Задржали су неке перспективне играче од прошле сезоне уз нека појачања. Сигурно неће бити лако, поготово прва утакмица. У нпааду, сигирно да велики квалитет имају у виду Барне, који се прошле сезоне показао као прва нападачка опција. Један од циљева биће да зауставимо њихову транзицију и њихов скок у нападу", поручио је капитен Игокее Драган Милосављевић.
Утакмица Игокеа-ФМП игра се сутра у Лакташима у 18 и 30.
