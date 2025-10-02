Возачу присјело ”чашћавање” полицајаца, осуђен на новчану казну

Аутор:Огњен Матавуљ
02.10.2025
13:30
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци осудио је Х.Ш. (35) из Модриче на новчану казну у износу од 1.000 КМ јер је покушао да подмити саобраћајне полицајце којима је нудио 50 КМ да му не пишу прекршајни налог.
Возачу је суђено пред Посебним одјељењем за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, које је и изрекло пресуду...
У суду наводе је оптужени дужан да казну плати у року од мјесец дана од правоснажности пресуде.
”Одређено је да уколико оптужени не плати новчану казну у остављеном року, суд ће наредити њено принудно извршење, а уколико новчана казна путем принудног извршења не буде наплаћена у року од једне године, суд ће донијети одлуку да се за сваких започетих 100 КМ новчане казне замијени једним даном казне затвора”, саопштио је Окружни суд.
Оптуженом је одузета новчаница којом је покушао да подмити полицајце и она ће бити предата Агенцији за управљање одузетом имовином, на даље поступање.
Према оптужници Х.Ш. је у јуну ове године у Ђулићу код Теслића возио ”мерцедес” када га је зауставила патрола полиције, јер му на возилу нису радила стоп свјетла. Када су му полицајци саопштили да су га зауставили због неисправне сигнализација возач им је сам пријавио и да му не ради ручна кочница.
”Полицајци су му наложили да изађе из возила како би му издали прекршајни налог. Пришао је службеном возилу у којем су се налазили полицијски службеници и кроз прозор убацио новчаницу од 50 КМ говорећи ‘ево почастите се од мене", са намјером да му не издају прекршајни налог”, наводи се у оптужници.
Након покушаја подмићивања возач је ухапшен.
