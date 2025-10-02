Logo

Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи

02.10.2025

07:17

Коментари:

0
Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи
Фото: АТВ

Влада Српске разматраће данас по хитном поступку Приједлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи.

На предложеном дневном реду је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

dodik putin

Република Српска

Додик са Путином у Сочију

Биће разматрана информација о мултисекторском одговору институција Владе Републике Српске у случају Трговска гора, као и информација о утрошку додијељених финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за прошлу годину.

Подијели:

Таг:

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшен осумњичени за покушај убиства мушкарца из БиХ

19 мин

0
Данас славимо Свете мученике Тродима, Саватија и Доримедонта

Друштво

Данас славимо Свете мученике Тродима, Саватија и Доримедонта

22 мин

0
Преминуо мушкарац који је повријеђен у експлозији у стану

Хроника

Преминуо мушкарац који је повријеђен у експлозији у стану

25 мин

0
Судар два авиона на писти, има повријеђених

Свијет

Судар два авиона на писти, има повријеђених

32 мин

0

Више из рубрике

Додик са Путином у Сочију

Република Српска

Додик са Путином у Сочију

16 мин

0
Цвијановић: Референдум и избори истог дана

Република Српска

Цвијановић: Референдум и избори истог дана

17 мин

0
Цвијановић: Бошњаци су у заблуди ако мисле да ће сломити Милорада Додика

Република Српска

Цвијановић: Бошњаци су у заблуди ако мисле да ће сломити Милорада Додика

9 ч

0
Стевандић: Вјера и јединство водиће Српску до нових побједа

Република Српска

Стевандић: Вјера и јединство водиће Српску до нових побједа

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

24

Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

07

23

Пољопривредници из Српске одустају од кукуруза

07

20

Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови

07

19

Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

07

17

Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner