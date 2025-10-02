Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи

02.10.2025
Влада Српске разматраће данас по хитном поступку Приједлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи.
На предложеном дневном реду је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.
Биће разматрана информација о мултисекторском одговору институција Владе Републике Српске у случају Трговска гора, као и информација о утрошку додијељених финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за прошлу годину.
