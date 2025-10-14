Logo

Јелена Докић није била на очевој сахрани: "Не праштам му"

Извор:

Б92

14.10.2025

16:26

Коментари:

0
Јелена Докић није била на очевој сахрани: "Не праштам му"

Бивша тенисерка Јелена Докић открила је зашто није била на очевој сахрани у мају ове године.

Дамир Докић је преминуо у 66. години, а сахрани у Врднику није присуствовала кћерка Јелена.

"Морам да се помирим са тим, заправо да прихватим да ме он није волио и да ме никада није волио. Искрено вјерујем да то не можете да урадите свом дјетету ако их стварно волите. Након што сам напунила шест година, почела сам да играм тенис, а злостављање је почело. Већ са девет или десет година сам била брутално претучена, ударана и шутирана у главу толико јако да сам остала без свијести. Толико ти је усађено да ниси вриједна ничега. Покушала сам да се помирим са својим оцем два или три пута, али то није било могуће. Тешко је када некоме није ни мало жао и нема ни мало кајања. И заправо је рекао да би то поново урадио, само сам ја направила паузу и били смо удаљени десет година", рекла је Јелена Докић за "АБЦ".

саобраћајни знак бањалука

Бања Лука

Како је "изгубљен" саобраћајни знак у центру Бањалуке

Потом је говорила и зашто није дошла на сахрану.

"Нисам осјећала да морам да идем. То је крај. Завршено је. Не праштам му и не морам да му опростим, али ово је велика ствар – не мрзим га. Морала сам да пронађем своју властиту вриједност. Падаћеш, правити грешке, поновићеш их милион пута, али све док се дигнеш милион и први пут. Нисам жртва, не желим сажаљење, не желим да ико саосјећа са мном. Увијек је било о томе да изађеш из свега тога и можда ће неко то видјети и помислити ‘Знаш шта, она је успјела, можда и ја могу’", казала је Докићева.

Подијели:

Тагови:

Jelena Dokić

otac

sahrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

Сцена

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

3 седм

0
Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

Сцена

Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

2 д

0
Teniserka Jelena Dokić

Тенис

Драма током УС Опена: Јелена Докић хитно хоспитализована, мора на операцију

1 мј

0
Бизарна порука Јелене Докић након смрти оца

Тенис

Бизарна порука Јелене Докић након смрти оца

4 мј

0

Више из рубрике

Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић

Сцена

Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић

2 ч

0
Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

Сцена

Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

4 ч

0
Алек Болдвин ударио аутом у дрво

Сцена

Алек Болдвин ударио аутом у дрво

6 ч

0
Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

17

09

Шокантна одбрана двоструког убице Алије Балијагића "Жену сам убио из хуманих разлога, да се не мучи"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner