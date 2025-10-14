Јелена Докић није била на очевој сахрани: "Не праштам му"

Извор:
Б92
14.10.2025
16:26
Бивша тенисерка Јелена Докић открила је зашто није била на очевој сахрани у мају ове године.
Дамир Докић је преминуо у 66. години, а сахрани у Врднику није присуствовала кћерка Јелена.
"Морам да се помирим са тим, заправо да прихватим да ме он није волио и да ме никада није волио. Искрено вјерујем да то не можете да урадите свом дјетету ако их стварно волите. Након што сам напунила шест година, почела сам да играм тенис, а злостављање је почело. Већ са девет или десет година сам била брутално претучена, ударана и шутирана у главу толико јако да сам остала без свијести. Толико ти је усађено да ниси вриједна ничега. Покушала сам да се помирим са својим оцем два или три пута, али то није било могуће. Тешко је када некоме није ни мало жао и нема ни мало кајања. И заправо је рекао да би то поново урадио, само сам ја направила паузу и били смо удаљени десет година", рекла је Јелена Докић за "АБЦ".
Потом је говорила и зашто није дошла на сахрану.
"Нисам осјећала да морам да идем. То је крај. Завршено је. Не праштам му и не морам да му опростим, али ово је велика ствар – не мрзим га. Морала сам да пронађем своју властиту вриједност. Падаћеш, правити грешке, поновићеш их милион пута, али све док се дигнеш милион и први пут. Нисам жртва, не желим сажаљење, не желим да ико саосјећа са мном. Увијек је било о томе да изађеш из свега тога и можда ће неко то видјети и помислити ‘Знаш шта, она је успјела, можда и ја могу’", казала је Докићева.
