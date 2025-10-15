Уџбеници искључиво у надлежности Министарства просвјете и културе Српске

15.10.2025
19:22
Коментари:0
Министарство просвјете и културе Републике Српске обавјештава јавност да су се у медијима појавиле нетачне информације у вези плана реформи за провођење Плана раста за Западни Балкан (Реформска агенда).
Између осталог, наводи се да ће у будућности одобрење за штампање уџбеника давати Министарство цивилних послова. Овлашћења и надлежности у вези са избором, одобравањем и штампањем уџбеника искључиво припадају Министарству просвјете и културе Републике Српске, у складу са Уставом Републике Српске и важећим законским прописима и тако ће и остати, наводи се из Министарства.
"Наиме, нацрт документа реформске агенде који је прослијеђен Европској Комисији садржи стотине коментара свих министарства у Влади Републике Српске, што значи да то није коначни документ, већ је као такав предмет међуресорне провјере и консултација у Бриселу. По добијању документа из Брисела, Влада Републике Српске ће исти размотрити и за Владу ће бити прихватљива искључиво она рјешења која су у потпуности у складу са уставним надлежностима Републике Српске", саопштено је из Министарства просвјете и културе Српске.
Министарство категорично одбацује тврдње да је дошло до преноса надлежности Републике Српске у области образовања на ниво БиХ.
"Образовање је, у складу са уставним уређењем, искључива надлежност ентитета, и те надлежности нису пренесене, нити ће бити предмет преношења", истичу из Министарства.
Писања појединих медија су израз њихове жеље и настојања да то буде тако, што само говори довољно о онима који су такве информације и пласирали, кажу из Министарства.
Министарство позива медије да се уздрже од пласирања нетачних информација које могу изазвати непотребну узнемиреност јавности и да, у интересу тачног и објективног информисања грађана, провјеравају вјеродостојност података прије објављивања.
