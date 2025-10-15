Logo

Ђачке торбе теже и неколико килограма

15.10.2025

Ђачке торбе теже и неколико килограма
Свеска, радна свеска, уџбеник.. По четири ставке за један предмет. Уз прибор и осталу наставну опрему, ђачке торбе теже и неколико килограма. На мукама су посебно ученици нижих разреда. Неки су све ставили на вагу и изненадили се.

“Моја ћерка је неки дан у игри извагала своју торбу која је тежила 5 кг. Књиге радне свеске, уџбеници обичне свеске тако да стварно та торба на крају испадне 5 кг", каже Дарја Тадић, мајка ученице.

Тежине су свјесни и учитељи. Ђаци им кажу често изгледају као да носе транспортне торбе. Покушавају да им олакшају.

"Предлажем понекад да оставе радне свеске које им не требају код куће, да не носе оно што немају по распореду часова јер врло често понесу оно што треба и не треба", каже Биљана Добриловић, ученица.

Оптерећење на леђима, није једини проблем. Уз неправилно сједење и недостатак физичке активности, настају проблеми.

"Па је кроз те наше редовне активности у вртићу уведено и редовне активности код дјеце односно они имају редовну физичку активност у склопу тог боравка у вртићу што вјерујем да доприноси побољшању комплетне постуре", каже Сања Станкић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Торбе јесу тешке, али су и дјеца физички све слабија. Посљедица су све чешће сколиозе и други деформитети кичменог стуба.

