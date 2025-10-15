Logo

Запослени у бањалучким вртићима сутра излазе на улицу

Инес Ђанковић

15.10.2025

19:30

Фото: АТВ

Запослени у бањалучким јавним вртићима сутра ће на улицу. Уколико договора са градским властима не буде, почињу са ригорознијим мјерама. Од својих захтијева не одустају, а писали су и предсједнику републике.

"Ми за сутра имамо још једну додатну активност. Значи радићемо до 12 по акту о минималном процесу рада,а пошто се заврши радно вријеме И пошто дјеца оду својим кућама, ми идемо у град пред Палату предсједника. Тачније на простор између Палате предсједника И градске управе . Па нека нас људи виде, нека виде да ту пати 420 људи И да 470 људи није инструисано ни од које стране ни од којег преговарача. Него је то наша унутрашња жеља да схвате Колико смо ми важни", рекла је Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.

И данас су, други дан за редом, врата бањалучких вртића закључана у 12 часова. Родитељи су се и данас сналазили за чување дјеце. Јучерашња маратонска ванредна сједница скупштине града Бањалука и готово деветочасовно расправљање о захтјевима запослених у јавним вртићима није донијела рјешење. Љубо Нинковић каже да градоначелник неће да потпише колективни уговор и повећа плату васпитачима.

"Чекамо. На њему је апсолутна одговорност. Ми смо спремни . Јуче показали да смо спремни да усвојимо релокацију којом ће се омогућити. Поднијели иницијативу прије три мјесеца рекли: „Молимо вас градоначелниче, дајте да повећамо плате овим људима“. Али градоначелник каже да нема новца за то и да неће на такав начин рјешавати проблем", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.

Из вртића поручују да им је јасно да поједини одборници не разумију захтјеве запослених за повећање плата. Без потписивања колективног уговора који би гарантовао повећање за 20 одсто, нема ни нормалног рада вртића. Понуда градских власти да до краја године плата запослених у вртићима буде увећана за износ који траже, а да колективни уговор потпишу по усвајању буџета за наредну годину је за васпитаче неприхватљива. Неприхватљиво је и да 2 хиљаде и 500 дјеце која иду у бањалучке вртиће буду жртве дневно-политичких препуцавања.

